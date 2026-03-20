Astrologie 2026 : avec la saison du Bélier, ces 2 signes de Feu vont payer très cher leurs décisions impulsives

Une commande validée en deux clics, un billet d’avion pris sur un coup de tête, un message envoyé sous la colère… puis les regrets, et parfois le découvert. Certains n’ont pas besoin de réfléchir longtemps avant d’agir : l’urgence intérieure prend toute la place, quitte à faire exploser la note plus tard. Derrière ce scénario, l’astrologie voit une signature bien précise.

Entre le 18 et le 20 mars 2026, la Nouvelle Lune en Poissons puis le Nouvel an astrologique 2026 ouvrent une nouvelle phase. L’astrologue Bérénice Delignat rappelle que « la Nouvelle Lune en Poissons ouvre un cycle profondément intérieur », a-t-elle expliqué pour le magazine Vogue, citée par Closer. Sitôt ce bilan posé, la saison du Bélier 2026 réveille une forte envie d’agir chez deux signes de Feu très rapides à se lancer.

Pourquoi ces signes du zodiaque foncent sans réfléchir

Les signes de Feu sont souvent décrits comme parmi les signes du zodiaque les plus impulsifs : ils ont besoin de mouvement et de décisions franches. Quand le Soleil entre en Bélier le 20 mars 2026, la tonalité devient plus directe et le brouillard de Mercure rétrograde se dissipe peu à peu. L’envie de trancher net remplace la rumination, et deux profils ressortent immédiatement.

Le premier de ces profils est le Bélier, signe cardinal de Feu gouverné par Mars, qui réagit au quart de tour et préfère commencer quitte à ajuster plus tard. Le second est le Sagittaire, signe de Feu sous la houlette de Jupiter, porté vers l’aventure et les paris sur l’avenir. Pour lui, « la nouvelle lune du 19 marque une renaissance. Vous repartez plus léger et prêt à écrire une nouvelle page. », résume l’horoscope de Marie France, ce qui peut le pousser à oser beaucoup en peu de temps.

Bélier : quand l’élan finit par coûter cher

Pour le Bélier, la période du 20 mars au 20 avril 2026 correspond à sa saison anniversaire, avec un Soleil considéré comme exalté dans son signe. Confiance en hausse, vitalité décuplée, entourage qui réagit à chacun de ses projets : tout l’incite à foncer. Saturne en Bélier donne certes plus de sérieux aux engagements, mais ne retire pas le réflexe de dire oui avant d’avoir tout lu. Résultat possible : abonnements, devis ou contrats acceptés trop vite, que le portefeuille découvre seulement ensuite.

Sur le plan matériel, Uranus en Taureau apporte des surprises autour de l’argent et du confort. Pour un Bélier déjà joueur, un achat impulsif ou un investissement trop rapide peut prendre des proportions inattendues, laissant ensuite la désagréable impression de payer pour sa précipitation.

Sagittaire : l’aventurier du porte-monnaie

Chez le Sagittaire, la saison du Bélier met en avant la Maison V, secteur de l’amour, du plaisir et de la créativité. L’envie de réserver un voyage, d’accepter un poste loin ou de financer un projet artistique peut surgir d’un coup. Les prévisions invitent pourtant à laisser passer quelques jours avant de signer, pour vérifier que l’envie du moment ne se transforme pas en facture trop lourde.