Astrologie : si vous êtes de ce signe de Terre, vos certitudes risquent de voler en éclats le 20 mars 2026

Le 20 mars 2026, le Nouvel an astrologique vient secouer la Vierge, entre fin de Mercure rétrograde et équinoxe de printemps. Jusqu’où ce jour peut-il faire vaciller ses certitudes intimes ?

Vendredi 20 mars 2026 ne ressemblera pas aux autres jours pour les amateurs d’astrologie. Entre équinoxe de printemps, grand reset énergétique et fin d’un long brouillard émotionnel, le ciel annonce un vrai tournant, surtout pour un signe de Terre habitué à garder le contrôle sur tout ce qui l’entoure.

Ce jour marque le Nouvel an astrologique 2026, avec l’entrée du Soleil en Bélier et la sensation d’un nouveau départ après un hiver très intérieur. La question qui plane est simple : que se passe-t‑il quand l’univers vient bousculer les certitudes d’un signe qui n’aime pas être pris au dépourvu ?

Nouvel an astrologique 2026 : pourquoi le 20 mars fait basculer l’énergie

En astrologie, l’année redémarre vraiment lorsque le Soleil entre en Bélier, au moment où jour et nuit s’équilibrent. La veille, une Nouvelle Lune en Poissons au dernier degré du signe a agi comme un grand nettoyage émotionnel. L’astrologue Bérénice Delignat rappelle que » la Nouvelle Lune en Poissons ouvre un cycle profondément intérieur « , a-t-elle expliqué pour le magazine Vogue, citée par Closer.

Ce climat arrive au bout d’un mois de Mercure rétrograde en Poissons, synonyme de flou, de malentendus et de retours du passé. Le 20 mars, Mercure commence à se redresser, les choses se décantent lentement. En toile de fond, 2026 est décrite par les astrologues comme une année gouvernée par Mars, avec une énergie plus directe, plus tranchée, qui s’active vraiment à partir de ce Nouvel an astrologique.

Vierge : ce vendredi 20 mars 2026 fait vaciller vos certitudes

Depuis 2023, la Vierge a vu ses relations testées par le long passage de Saturne en Poissons, qui s’est achevé le 13 février 2026. Engagements remis à plat, limites à poser, illusions à lâcher : rien n’a été simple. Les jours précédant le Nouvel an astrologique, Pleine Vie évoque une « zone de turbulence amoureuse » pour la Vierge et la Balance, tandis que, pour le Sagittaire, « la nouvelle lune du 19 marque une renaissance. Vous repartez plus léger et prêt à écrire une nouvelle page. », résume l’horoscope de Marie France.

Pour la Vierge, le 20 mars agit comme un révélateur. Mercure, votre planète maîtresse, sort de sa rétrogradation dans le secteur des relations, tandis que le Soleil en Bélier active la zone des engagements profonds, de l’argent partagé et de l’intimité. Des certitudes peuvent se fissurer : un couple que l’on croyait solide, un accord financier supposé acquis, une loyauté qu’on pensait évidente.

Comment une Vierge peut traverser le 20 mars 2026 sans perdre pied

Ce vendredi-là, les astrologues conseillent moins d’agir que d’observer. Pour une Vierge, cela peut vouloir dire écouter ce qui se dit vraiment dans une discussion, remarquer ce qui la fatigue ou la met en colère, accepter que certaines réponses attendues depuis des semaines arrivent enfin, mais de façon déroutante. Reporter une décision importante de quelques jours peut offrir une vue plus nette.

Le soir, prendre le temps d’écrire trois situations où quelque chose a changé de goût ce jour-là aide à clarifier ce qui ne tient plus. Garder ce qui rassure vraiment, laisser partir ce qui n’est plus aligné : ce tri correspond à l’esprit du Nouvel an astrologique 2026. Pour la Vierge, le printemps qui suit s’annonce plus actif et plus franc, à condition d’accepter que ce 20 mars rebatte les cartes de ses anciennes certitudes.