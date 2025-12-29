Atelier en bazar : ce petit rangement bleu à 0,50 € chez GiFi change tout pour les bricoleurs cet hiver

L’hiver s’installe, les week-ends se passent au garage, et les bonnes résolutions de rangement se heurtent souvent à un établi envahi de vis perdues et de rondelles qui traînent. Quand le budget a déjà pris un coup avec les fêtes, beaucoup de bricoleurs repoussent l’idée d’aménager vraiment leur coin atelier, persuadés que cela va coûter cher.

Pourtant, une solution minimaliste fait parler d’elle : un bac à bec bleu GiFi vendu seulement 0,50 € l’unité. Un petit contenant en plastique qui ne paie pas de mine, mais qui peut, multiplié, transformer un capharnaüm en poste de travail clair et efficace.

Un bac à bec bleu GiFi à 0,50 € qui coche toutes les cases

Proposé à 0,50 € la pièce au lieu de 1,49 € (dont 0,07 € d’éco-participation), ce bac à bec en polypropylène affiche un format compact : 16,6 cm de long, 10,3 cm de large, 7,3 cm de haut pour une contenance de 1,2 L. La façade ouverte donne accès d’un coup d’œil à la visserie, et la matière plastique résiste aux chocs comme aux nettoyages répétés.

Ce modèle se superpose pour créer une vraie station de rangement structurée. Vis, boulons, rondelles, embouts de perceuse, dominos électriques, lames de cutter ou petites clés trouvent chacun leur bac dédié. La couleur bleue uniformise l’ensemble et donne tout de suite un aspect plus net au moindre recoin d’atelier.

Comment exploiter au mieux ce bac à bec dans l’atelier

La première étape consiste à tout sortir : boîtes à chaussures remplies de vrac, sachets mal refermés, restes de chantiers. On regroupe par familles de pièces, on élimine ce qui est inutilisable, puis on attribue un bac à bec à chaque catégorie. Un morceau d’adhésif ou une étiquette autocollante en façade suffit pour identifier le contenu. Empilés sur une étagère ou au bord de l’établi, les bacs libèrent de la place tout en gardant tout sous la main.

Pour s’y retrouver encore plus vite, beaucoup de bricoleurs organisent leurs bacs par grands univers :

Fixations bois et métal : vis, tirefonds, chevilles.

Électricité : dominos, connecteurs, petits accessoires.

Outillage et consommables : lames, embouts, mèches.

Combien de bacs prévoir sans exploser son budget

Avec ce prix plancher, il devient simple de raisonner par lots. Pour un petit coin bricolage dans un appartement, une dizaine de bacs de 1,2 L revient à 5 € environ. Dans un garage plus complet, on peut viser entre 20 et 30 bacs, en ajoutant quelques modèles bleus de 4 L (14,6 cm sur 23,7 cm pour 12,4 cm de haut) vendus autour de 0,65 € pour les pièces plus volumineuses.

À titre de comparaison, certains bacs professionnels de volume équivalent s’affichent autour de 3,99 € l’unité, et des kits de 12 bacs se vendent près de 50,99 €, soit plusieurs euros par bac. En misant sur ces bacs à bec bleus GiFi, un bricoleur peut donc structurer tout son atelier pour quelques dizaines d’euros seulement, quitte à compléter plus tard avec d’autres couleurs pour distinguer d’un regard les différents types de rangements.