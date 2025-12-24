Atelier en bazar : cette servante d’atelier Magnusson à 279 € chez Castorama peut tout changer, à ne pas laisser passer

Entre les outils qui s'entassent sur l'établi, les coffrets posés au sol et les vis qui traînent, un atelier peut vite devenir impraticable. Beaucoup rêvent d'une vraie servante d’atelier, mais reculent devant le prix des modèles pros. Pourtant, un mobilier de rangement bien pensé change tout, surtout s'il reste accessible au porte-monnaie.

En ce moment, la servante d’atelier 5 tiroirs + 1 porte Magnusson vendue chez Castorama passe à 279,65 € au lieu de 329 €, soit 50 € d'économie. Un niveau de prix qui la positionne parmi les servantes d’atelier robustes les plus abordables pour un garage ou une cave. La remise est annoncée valable jusqu'au 5 janvier 2026. Une fenêtre intéressante pour qui veut structurer son coin bricolage.

La servante d’atelier Magnusson en promotion chez Castorama

Cette servante d’atelier à roulettes combine cinq tiroirs métalliques et une armoire fermée par porte, le tout en acier avec revêtement par poudre pour mieux résister aux chocs et à la rouille. Elle supporte une charge maximale de 180 kg, avec un grand tiroir donné pour 25 kg, quatre petits à 20 kg chacun, une étagère d’armoire à 10 kg, un support à 15 kg et un plateau supérieur annoncé à 50 kg.

À ce tarif, la servante d’atelier 5 tiroirs + 1 porte Magnusson se situe nettement sous son prix habituel observé autour de 329 € chez d'autres enseignes comme Brico Dépôt. La promotion en cours reste donc réelle, pas un simple habillage marketing. Le modèle affiche aussi une note moyenne d’environ 4,7/5 pour une quarantaine d’avis clients, signe d’une satisfaction solide sur la durée. La garantie fabricant de 5 ans, portée par le groupe Kingfisher International Products B.V., rassure ceux qui bricolent souvent.

Capacité, rangement et confort d’usage de la servante Magnusson

Côté gabarit, la servante mesure environ 79,4 cm de haut, 106,7 cm de large et 45,8 cm de profondeur, pour un poids net de 53 kg. Les cinq tiroirs métalliques, de profondeurs variées, coulissent sur des glissières à double roulement à billes pour une ouverture fluide même chargés. Les poignées pleine largeur facilitent la prise en main, tandis que la mousse de protection amovible dans les tiroirs et le tapis supérieur évitent que les outils ne glissent ou ne marquent la tôle.

Cette servante d’atelier 5 tiroirs Magnusson a été pensée pour s’intégrer sous l’établi fixe Magnusson, pratique pour ceux qui veulent un ensemble cohérent le long d’un mur. Pour tirer le meilleur parti de ses volumes, beaucoup d’utilisateurs organisent leurs tiroirs par familles d’outils :

Tiroirs supérieurs pour le petit outillage courant : tournevis, pinces, embouts, clés mixtes.

Intermédiaires pour consommables et accessoires : vis, chevilles, forets, petits coffrets de douilles.

Armoire latérale pour l’électroportatif plus volumineux : perceuse, meuleuse, scie sauteuse, chargeurs.

Pour quel atelier la servante Magnusson est-elle la plus adaptée ?

Adaptée au garage d’un particulier comme à un atelier pro, cette servante d’atelier à roulettes vise ceux qui manipulent des outils lourds et veulent les sécuriser ; deux clés sont fournies. Si l’espace manque, la servante d’atelier Magnusson 5 tiroirs sans porte, 68 cm de large pour 145 kg, avec panneaux latéraux perforés, reste une alternative compacte.