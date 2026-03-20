Avant de jeter ce vieux sucrier argenté, cherchez ce symbole caché qui peut vous faire perdre une petite fortune

Au fond d’un buffet, un sucrier argenté noirci peut valoir bien plus que quelques euros en brocante. Avant de le céder, un minuscule poinçon officiel, parfois celui de Minerve, mérite toute votre attention.

Au moment du grand ménage de printemps, beaucoup tombent sur un vieux sucrier argenté noirci, oublié au fond d’un buffet. Ce petit récipient à sucre, parfois assorti à un ancien service à thé, ressemble à un bibelot dépassé dont on se débarrasse sans y penser.

Pourtant, un sucrier, ou pot à sucre, n’est pas qu’un objet pratique : c’est aussi une pièce d’orfèvrerie, parfois en véritable argent massif. Dans les allées de brocante, ce détail change tout entre quelques euros symboliques et une jolie somme. Et ce qui fait la différence, c’est un minuscule symbole caché quelque part sur le métal. Ce fameux détail ne mesure que quelques millimètres.

Sucrier argenté noirci : quand le terni cache un métal précieux

Un aspect très noirci n’est pas forcément un mauvais signe, au contraire. L’argent réagit avec l’air et l’humidité, il se couvre d’une couche sombre qui donne ce look un peu triste. Le simple métal argenté, souvent à base de cuivre ou de maillechort recouvert d’une fine pellicule d’argent, s’use différemment, la base jaune ou rouge réapparaît sur les zones frottées.

L’écart de valeur entre ces deux matériaux est énorme, certains professionnels estiment qu’il peut aller de 1 à 50. Avant de trier, il faut donc vérifier si le sucrier est bien poinçonné. Sur les pièces creuses comme les sucriers, les marques officielles se cachent souvent sous le pied, sur le bord du fond ou à l’intérieur du couvercle. Parmi elles, un petit profil casqué change vraiment la donne.

Où se cache le poinçon Minerve sur un sucrier argenté

Ce profil de femme casquée, c’est le poinçon Minerve. Depuis le XIXe siècle, il garantit en France un ouvrage en argent massif : en général 925 millièmes d’argent pur pour le premier titre et 800 pour le second. Sur un simple sucrier, passer de métal argenté à argent 925, c’est tout de suite une autre histoire, surtout si la pièce est lourde.

Pour le trouver, mieux vaut une loupe. Inspectez calmement le dessous du sucrier, le bord de la panse, la base des anses et l’intérieur du couvercle. À côté de la Minerve apparaît souvent un poinçon de maître en losange avec des initiales. S’il s’agit d’une grande maison d’orfèvrerie française, comme Puiforcat, Odiot, Christofle ou Ercuis, la valeur ne se limite plus au poids du métal : un sucrier peut alors atteindre plusieurs centaines d’euros auprès d’un bon acheteur.

Estimer puis vendre un sucrier poinçonné Minerve sans le brader

Une fois la Minerve repérée, pesez le sucrier sur une simple balance de cuisine pour connaître le poids de métal, puis renseignez-vous sur le cours de l’argent au gramme afin de fixer une valeur plancher. L’état compte aussi : bosses profondes ou soudure grossière font baisser l’intérêt. Pour le remettre en beauté, une pâte douce à base de bicarbonate de soude et d’eau, appliquée au chiffon, suffit souvent à faire revenir l’éclat sans abîmer les poinçons.

Pour une vente en brocante ou en ligne, réalisez des photos en lumière naturelle, avec de vrais gros plans nets sur la Minerve et le poinçon de maître. Connaissez votre poids, vos poinçons et refusez les propositions bien en dessous de la valeur au poids du métal. Même réflexe pour la sucrière assortie, la boîte à sucre ou tout autre récipient à sucre de famille : avant de les céder pour presque rien, un coup d’œil à la loupe peut transformer un vieux pot à sucre en jolie cagnotte de saison.