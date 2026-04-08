Avant de payer un transat 200 €, regardez cette chaise JYSK à moins de 60 € : ce détail fait tout basculer

Face aux transats à 200 €, une chaise inclinable SIRDAL JYSK à moins de 60 € a tout changé sur ce balcon de ville. Matériaux, confort et gain de place réservent pourtant quelques surprises.

Les rayons jardin se sont remplis de bains de soleil dès les premiers rayons, avec des étiquettes qui donnent le vertige : 150, parfois 200 € le transat. On s’imagine déjà allongée au soleil… jusqu’au moment où la note fait vraiment mal.

Entre envie de sieste et besoin de recevoir sur une petite terrasse, le doute s’installe : investir autant pour une seule place, est-ce bien raisonnable ? Dans un magasin JYSK, une chaise de jardin inclinable affichée à moins de 60 € a pourtant fait reposer le transat à 200 € en une seconde.

Quand le transat à 200 € n’est plus si évident

Les transats ont vite frôlé les 150 à 200 € pour un modèle « correct », souvent sans matelas. Sur un balcon ou une terrasse de ville, un seul bain de soleil a déjà monopolisé tout l’espace… pour une seule personne. Pas l’idéal quand on veut partager un café ou un apéro au soleil.

C’est là que la chaise inclinable SIRDAL de JYSK a changé la donne. Dans une promotion récente, elle est passée d’environ 129 € à près de 50 €, soit une baisse d’environ 61 %, valable jusqu’au 11 mai selon les magasins. Avec le budget d’un transat à 200 €, il devenait possible d’équiper trois à quatre personnes, sans sacrifier le confort.

La chaise inclinable SIRDAL JYSK : look chic, confort futé

Contrairement à une simple chaise de camping, la SIRDAL affiche un gris sobre très déco et des accoudoirs en bois d’eucalyptus massif certifié FSC, déjà huilés. Visuellement, on est plus proche d’un petit fauteuil de salon d’extérieur que d’un siège pliant basique, et ses dimensions (62 cm de large, 65 de profondeur, 85 de haut) restent parfaites pour un balcon.

Nous avons tous déjà pesté contre un transat lourd et encombrant. Ici, la structure en aluminium ne pèse qu’environ 5 kg, ne rouille pas et se déplace sans effort. Le dossier s’incline en 6 positions, de l’assise droite à la posture presque allongée, tandis que le tissu en textilène épouse le corps, laisse circuler l’air et sèche vite après une averse. La chaise supporte jusqu’à 110 kg, se plie totalement à plat et a été livrée déjà montée.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Économie réalisée jusqu’à 150 € 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? Cette chaise inclinable mise sur un combo gagnant : cadre en aluminium qui ne rouille pas, assise en textilène respirante, dossier réglable en 6 positions et format pliant. On retrouve le confort d’un transat dans un encombrement réduit et pour un budget bien plus doux. 💡 Le petit plus : profiter d’une bonne promo pour acheter deux chaises assorties permet de créer un vrai coin lounge pour le prix d’un seul transat haut de gamme. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : laisser la chaise dehors tout l’hiver sans huiler les accoudoirs en eucalyptus : le bois finit par griser, se tacher, et la durée de vie du fauteuil chute nettement.

La garder belle longtemps et l’adapter à votre extérieur

Sur un balcon de 4 ou 5 m², une ou deux SIRDAL suffisent à composer un vrai coin détente, là où un transat a déjà monopolisé tout le sol. Sur une terrasse plus grande, plusieurs chaises ont dessiné un salon modulable : droit pour discuter, plus incliné pour lire ou s’assoupir.

Pour que ce fauteuil reste joli plusieurs saisons, l’aluminium et le textilène se sont simplement nettoyés à l’eau savonneuse, puis ont séché en quelques minutes. Les accoudoirs en eucalyptus, eux, gagnent à être huilés une à deux fois par an et la chaise doit être rentrée l’hiver ; en échange de ces petits gestes, le transat à 200 € ne manque vraiment plus à personne.