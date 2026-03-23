Avant de racheter une armoire, regardez ça : cette méthode japonaise libère la moitié du dressing sans tout jeter

Entre étagères qui ploient et tringle saturée, j’étais prête à investir dans une nouvelle armoire. Jusqu’au jour où une méthode japonaise a rebattu toutes les cartes de mon dressing.

Les étagères qui ploient sous les pulls, la tringle saturée de manteaux, les tiroirs qui ne ferment plus… Beaucoup se surprennent à mesurer la place d’une nouvelle armoire dans la chambre. L’impression est simple : le dressing est plein, il faudrait pousser les murs. Pourtant, sans changer de meuble, certains arrivent à libérer une quantité de place impressionnante.

En s’inspirant d’une méthode japonaise pour ranger son dressing, mêlant tri centré sur la joie, pliage vertical façon Marie Kondo et règle des 30 % d’espace libre, il devient possible de dégager jusqu’à la moitié d’un placard. Le tout sans déménagement ni achat de penderie. Le déclic tient en réalité dans une question toute bête posée devant chaque cintre.

La méthode japonaise pour ranger son dressing commence par la joie

Au Japon, la méthode KonMari popularisée par Marie Kondo propose de ne garder que les vêtements qui éveillent réellement la joie. Concrètement, on prend chaque pièce en main et on se pose une seule question. « Est-ce qu’il me rend vraiment heureux(se) ? », résume le site Astuces de Grand-Mère. Si la réponse est oui, on garde. Si la réponse est non, on remercie le vêtement pour les services rendus, puis on le donne, on le revend ou on le recycle.

Pour éviter le grand tri intégral, beaucoup commencent par une petite zone : un tiroir de t-shirts ou une pile de jeans. On fait trois tas – à garder, à donner, à jeter – en gardant seulement ce qui sert ou fait plaisir à porter. Dès cette étape, une règle japonaise simple aide : viser environ 30 % d’espace libre sur la planche, quitte à laisser des trous visibles.

Pliage vertical japonais : 30 à 40 % de place gagnée d’un coup

Une fois le premier tri fait, le secret japonais suivant concerne la façon de ranger. Avec le pliage vertical, signature de la méthode KonMari, les vêtements ne sont plus empilés à plat mais rangés debout dans les tiroirs comme des livres. Cette technique fait généralement gagner autour de 30 à 40 % de place dans une penderie, tout en rendant chaque pièce visible en un coup d’œil.

Le principe est toujours le même : on forme un rectangle compact avec le t-shirt, le pull ou le jean, puis on le replie jusqu’à obtenir un petit paquet qui tient debout tout seul. Ce pliage marche aussi pour les doudounes et certains manteaux, rangés verticalement dans des bacs ou sur des étagères. En regroupant les vêtements par catégories – t-shirts ensemble, pantalons ensemble, pulls ensemble – les doublons sautent aux yeux et les prochains tris vont beaucoup plus vite.

Règle des 30 % et 1 entrée = 1 sortie : le combo japonais qui évite de racheter une armoire

Derrière cette approche se trouve la philosophie Kanso, pilier du Wabi Sabi qui valorise les espaces épurés. Elle inspire la règle des 30 % d’espace libre : chaque tiroir, chaque tringle, chaque étagère ne devrait être remplie qu’aux deux tiers, en laissant un tiers de vide visible, parfois suffisant pour libérer la moitié d’un dressing. Un mini rituel façon Soji, dix à quinze minutes de rangement d’une seule zone, permet de vérifier que ce vide existe encore.

Dernière clé japonaise : 1 vêtement acheté = 1 vêtement qui sort.