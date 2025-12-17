Avant de refaire votre salle de bain, regardez ce revêtement mural étanche sans joints apparents ni séchage interminable

Refaire une salle de bain rime souvent avec bruit de perceuse, carrelage déposé, poussière partout et douche inutilisable pendant plusieurs jours. Sans parler des joints qui finissent par ternir le résultat, en noircissant au moindre excès d’humidité.

Un acteur de la déco a pourtant mis au point un revêtement mural étanche salle de bain qui promet de transformer les murs en quelques heures, sans casser l’ancien carrelage ni attendre que tout sèche. Une solution qui promet de dire adieu aux joints fatigués et au séchage interminable intrigue forcément.

Un revêtement mural étanche qui se colle sur l’ancien carrelage

Commercialisé sous le nom de Senso Wall par Gerflor, ce système se présente sous forme de dalles rigides mais ultralégères, au format 37,5 x 65 cm. Elles se posent en collage direct sur un mur brut ou sur une faïence existante, sans dépose ni gravats. La marque annonce une installation jusqu’à trois fois plus rapide qu’une faïence traditionnelle, ce qui limite fortement l’immobilisation de la salle d’eau.

La découpe se fait au cutter, sans outils spécifiques, ce qui rend la pose accessible aux bricoleurs débutants. Les dalles se manipulent facilement, même dans une petite salle de bain, et évitent les allers-retours à la déchèterie. Pour beaucoup de foyers, ce type de revêtement mural PVC pour salle de bain change donc le rapport au chantier, plus propre et beaucoup moins bruyant.

Fini les joints qui noircissent : une salle de bain plus saine

L’un des points forts de ce revêtement tient à ses joints fins et réguliers, bien moins exposés que ceux d’un carrelage classique. La surface lisse et imperméable limite les infiltrations, résiste aux éclaboussures comme à la vapeur quotidienne et, selon les fabricants, réduit considérablement le développement des bactéries et moisissures. Au quotidien, un simple coup d’éponge suffit pour retrouver des murs propres, sans récurage intensif.

Côté déco, la gamme compte 16 décors imitation pierre, marbre, béton ou bois, avec des profilés en aluminium pour des finitions nettes. L’ensemble permet de créer un véritable effet spa ou scandinave en coordonnant murs et sols. Sur le plan environnemental, Senso Wall est annoncé 100 % recyclable et composé jusqu’à 30 % de matière recyclée, avec une fabrication européenne. Le prix indicatif tourne autour de 48 €/m², un niveau qui reste compétitif face aux carrelages haut de gamme.

Béton ciré, chukum… ce qui change avec ces panneaux muraux

En face, des revêtements minéraux comme le béton ciré millimétrique, facturé entre 40 et 100 €/m² hors pose, ou le chukum, enduit naturel du Yucatán autour de 60 €/m² hors main-d’œuvre, offrent eux aussi des surfaces continues très décoratives. Le chukum est complètement hydrofuge, fongicide et sans joints apparents, mais son application reste technique, en plusieurs couches, avec un temps de séchage d’environ 12 heures. Un enduiseur spécialisé raconte cette réalité de terrain, cité par Habitatpresto : "Le Chukum, c’est un enduit magnifique mais piégeux si on ne le maîtrise pas. L’idée, c’est que cette résine naturelle réagit à l’humidité ambiante : elle fait sa force en piscine ou salle de bain, mais si la pièce n’est pas ventilée correctement, l’enduit peut "suer" et marquer. J’ai eu un client qui avait fait poser du Chukum dans sa douche italienne par un artisan non formé : au bout de trois mois, des auréoles brunes apparaissaient, simplement parce que la VMC était sous-dimensionnée. On a dû tout reprendre et appliquer un nouveau mélange avec une résine mieux dosée et une ventilation adaptée. Ce que je fais systématiquement, c’est vérifier le taux de renouvellement d’air avant même de commander le matériau. Sans ça, l’enduit n’exprime pas sa vraie qualité, et croyez-moi, quand il est bien posé, le Chukum donne une profondeur de teinte et une étanchéité que vous ne retrouverez jamais avec un carrelage classique."