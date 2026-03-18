Avant de repeindre votre salon, testez cette peinture naturelle d'autrefois : le rendu texturé change tout

Au lieu d’un énième rouleau acrylique, une bricoleuse a tenté une peinture à la chaux caséine pour son salon. Entre gestes de brosse et séchage lent, le mur révèle une texture inattendue…

Avec le printemps, une bricoleuse a décidé de rafraîchir son salon sans ressortir ses pots de peinture acrylique. Son idée : tester une préparation d’autrefois, une peinture à la chaux caséine fabriquée maison, pour couvrir un mur entier. Une recette ultra simple sur le papier, mais annoncée comme très texturée et chaleureuse.

Avant même de sortir la brosse, elle a découvert ce qui se cache derrière cette formule venue des maisons anciennes. La caséine, protéine de lait, sert de liant naturel ; la chaux aérienne assainit et laisse respirer le mur. Ensemble, elles donnent un caséinate de chaux mat, solide et durable.

Peinture à la chaux caséine : une recette très accessible

La préparation commence par la caséine en poudre mélangée à de l’eau tiède, puis laissée au repos quelques heures. On ajoute ensuite la chaux aérienne, de l’eau froide et des pigments naturels, en fouettant énergiquement dans un seau propre. La texture recherchée : une pâte lisse, proche d’une pâte à crêpes un peu épaisse.

Pour ce test, elle a suivi la recette publiée par Trucmania, réalisable avec un simple fouet de cuisine ou un petit malaxeur :

250 g de caséine en poudre

750 g d’eau tiède

1 kg de chaux aérienne

4 litres d’eau froide

150 à 200 g de pigments naturels

Le coup de brosse qui change tout sur le mur

Au lieu d’un rouleau, elle a choisi une large brosse à badigeon aux poils longs. Gestes en croix, arcs de cercle, balayages croisés : la couche se dépose de façon irrégulière, en relief. La lumière vient accrocher ces petites crêtes et creux, ce qui donne immédiatement un rendu texturé, vivant, très différent d’un mur peint à l’acrylique.

Sur un mur en plâtre ou en enduit brut, la peinture à la chaux caséine accroche sans difficulté, alors qu’elle adhère mal sur une ancienne glycéro brillante ou un vernis. À l’application, la couleur paraît très foncée ; en séchant, elle s’éclaircit nettement, devient mate, crayeuse et veloutée, avec de fines marbrures laissées par la brosse. Au bout d’environ trois semaines, le film est pleinement dur et lavable.

Un rendu chaleureux, économique, et d’autres idées de textures

Une fois sèche, la pièce semble métamorphosée : plus de reflets brillants, mais une lumière douce qui glisse sur les irrégularités et donne un côté cocon au salon. Chaque zone du mur paraît légèrement différente, comme patinée, là où une peinture classique offrirait un aplat uniforme. Les matériaux bruts restent aussi bien moins coûteux que les peintures décoratives prêtes à l’emploi.

Pour des reliefs encore plus marqués, certains artistes travaillent sur toile avec d’autres mélanges. Sur le site cours-de-peinture.net, un peintre abstrait, frustré par le prix des médiums, lance : « C’est stupide je ne veux pas en rester là ! », avant de s’exclamer, en voyant un trottoir sablonneux : « Je sais ce qu’il me faut ! C’est du sable !!! », raconte-t-il. Son mélange gesso plus sable vise des tableaux très en relief, quand la préparation chaux caséine reste mieux adaptée aux murs intérieurs que l’on veut texturés mais respirants.