B&M : cette table d’appoint à moins de 10 € change tout dans le salon, personne ne devine son vrai prix

Au rayon déco de B&M, une table d’appoint noire à moins de 10 € a totalement changé mon coin canapé ce printemps. Comment ce mini meuble double plateau parvient-il à donner l’illusion d’une pièce de designer ?

Au début du printemps, l’envie de rafraîchir le salon revient, mais le porte-monnaie, lui, reste souvent en hiver. Entre les grosses tables basses hors de prix et les accessoires trop fragiles, trouver la bonne pièce pour combler un coin canapé peut vite tourner au casse-tête. Je voulais juste une petite surface pour poser un mug et un livre, sans refaire tout le mobilier.

C’est chez B&M que j’ai repéré la table d’appoint qui cochait enfin toutes les cases. Cette petite table noire à double plateau ne semblait pas exceptionnelle, mais son prix, affiché à 9,99 € au lieu de 14,99 €, m’a fait regarder de plus près. Une fois installée près du canapé, elle a pris ce fameux air de « meuble trouvé en boutique déco », décrit l’auteur de Trucmania.

Une table d’appoint B&M noire qui se glisse partout

D’un diamètre de 40 cm pour 45 cm de hauteur, cette table d’appoint B&M reste compacte sans paraître riquiqui. Sa forme ronde adoucit les angles du salon et permet de la glisser entre un canapé et un fauteuil, ou dans un angle un peu vide. Le noir joue le rôle de base neutre : il fonctionne avec un canapé clair comme avec un modèle plus foncé, tout en donnant l’impression d’un coin fini.

Le véritable atout, c’est le deuxième plateau, qui sert de planque au petit bazar du quotidien. Au-dessus, on pose la tasse de café, la télécommande ou une petite lampe ; en dessous, on glisse magazines, chargeurs ou un plaid plié sans que cela ne saute aux yeux. Résultat, le salon paraît instantanément plus « rangé » et mieux organisé, alors qu’on n’a ajouté qu’un seul meuble discret.

Mini prix, maxi illusion dans le salon

Ce qui surprend le plus, c’est le rendu une fois la table mise en scène. Bien accessoirisée, elle semble bien plus chère qu’elle ne l’est vraiment et se fond sans problème parmi des meubles achetés en boutique spécialisée. Avec « trois éléments bien choisis », comme il le raconte, la table prend un air de « beau mobilier » presque « magazine », au point que « on oublie totalement le prix mini ».

Pour recréer cet effet chez soi, quelques combinaisons simples fonctionnent vraiment bien :

deux livres empilés, une bougie et un petit vase créent un coin déco immédiat ;

une touche de bois clair sur le plateau noir réchauffe instantanément l’ensemble ;

un objet blanc mat et un photophore en verre donnent un contraste très graphique.

Derniers détails avant l’achat, et une alternative à connaître

À moins de 10 €, il faut garder en tête qu’on achète une table pratique, pas une pièce de designer. Mieux vaut vérifier la stabilité en magasin, les finitions du plateau et des pieds, et contrôler que toutes les pièces de montage sont bien présentes. Le noir marque facilement la poussière et les traces de doigts, un simple chiffon passé régulièrement suffit à conserver son aspect net. Si la promo B&M venait à disparaître, Aldi propose aussi une petite table d’appoint Home Creation imitation marbre à 9,99 €, en bois certifié FSC, qui joue le même rôle près du canapé.