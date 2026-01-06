Bricolage : ce pack Bosch 18 V à 49 € chez Bricomarché affole les bricoleurs, les stocks vont fondre vite

Après les fêtes, beaucoup regardent leur compte en banque avant de regarder leur boîte à outils. Les projets bricolage s’accumulent pourtant : meubles à monter, étagères à fixer, petite déco à installer. Dans ce contexte, voir une perceuse-visseuse sans fil Bosch s’afficher à prix mini chez Bricomarché retient forcément l’attention des bricoleurs du week-end.

L’offre du moment vise la Bosch EasyDrill 18V-38, proposée en pack complet avec batterie 18 V 2,0 Ah et chargeur à 49,90 € au lieu de 79,90 €, soit 30 € d’économie environ. Lancée à partir du 11 décembre 2025, la promo s’inscrit dans ce début 2026 et s’accompagne de stocks annoncés comme limités, avec une note de 5/5 basée sur quelques avis clients. Reste à savoir à qui ce pack convient vraiment.

Une offre Bosch à 49 € chez Bricomarché qui tombe au bon moment

À moins de 49 €, on ne parle pas d’un outil vendu “nu” : la perceuse, la batterie lithium-ion et le chargeur sont fournis, ce qui permet de bricoler dès la sortie du carton. Pour qui n’a encore aucun outil sur batterie, ce pack évite d’acheter séparément une batterie parfois presque aussi chère que la machine.

Sur le marché, cette référence se situe habituellement plutôt entre une cinquantaine et plus de 80 euros selon les vendeurs. La promo de Bricomarché place donc l’EasyDrill 18V-38 dans le bas de la fourchette, au moment même où beaucoup veulent s’attaquer aux petits travaux remis à plus tard pendant l’année.

Bosch EasyDrill 18V-38 : puissance, confort et usages à la maison

La perceuse affiche un couple maximal de 38 Nm, avec 20 positions de présélection de couple plus un mode perçage. Les deux vitesses mécaniques montent jusqu’à 1 630 tours par minute. Elle perce jusqu’à 30 mm dans le bois et 10 mm dans l’acier, ce qui couvre l’immense majorité des besoins domestiques, même si pour le béton ou la maçonnerie lourde un modèle à percussion restera plus adapté.

Avec environ 1,20 kg batterie comprise et des dimensions compactes (environ 180 x 57 x 214 mm), l’EasyDrill 18V-38 a été pensée pour être maniée facilement, y compris bras tendus ou dans un placard sombre grâce à l’éclairage LED intégré. Son mandrin automatique monobague de 10 mm permet de changer embouts et forets rapidement. L’appareil fait partie de la gamme 18 V Home & Garden et de l’alliance POWER FOR ALL, ce qui rend la batterie compatible avec d’autres outils 18 V de la marque et permet ensuite d’acheter des machines “nues” moins coûteuses.

Locataires qui veulent poser étagères et tringles à rideaux sans gros chantier

Jeunes foyers équipant une cuisine ou montant régulièrement des meubles en kit

Bricoleurs du week-end gérant réparations courantes et petits aménagements intérieurs

Pour quels bricoleurs ce pack Bosch fait vraiment la différence

Pour ce type de profils et de projets, la combinaison 18 V, couple de 38 Nm et batterie 2,0 Ah suffit largement à enchaîner les tâches courantes sans tirer de rallonge. En revanche, ceux qui prévoient un perçage fréquent de murs porteurs, des travaux de rénovation lourde ou un usage intensif de type professionnel auront intérêt à compléter plus tard avec une machine plus puissante. La promo Bricomarché, affichée en quantité limitée et soutenue par une note client maximale, se positionne donc comme un ticket d’entrée accessible dans l’univers 18 V de Bosch pour démarrer l’année équipée.