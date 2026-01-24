Bricolage : cette ponceuse à moins de 17 € chez Action fait vaciller le mythe du matériel pro hors de prix

Quand on parle ponçage, beaucoup de proches répètent qu’il faut une ponceuse professionnelle à plusieurs centaines d’euros pour obtenir un résultat propre. Ce refrain finit par décourager les débutants qui rêvent de redonner vie à un meuble ou de rafraîchir une porte.

En ce 24 janvier 2026, alors que le froid invite aux travaux d’intérieur, une référence repérée chez Action vient pourtant casser ce mythe. La petite ponceuse FERM 220W, vendue à seulement 16,95 €, montre qu’un budget mini peut suffire pour viser des finitions soignées.

Ponceuse FERM 220W chez Action : un petit prix qui fait vaciller le mythe

Dans les allées du discounter, le contraste frappe : pour le prix d’un déjeuner rapide, cette machine promet le même type de travail que des modèles vendus beaucoup plus cher en magasin de bricolage. L’idée de devoir sacrifier le budget des vacances pour un simple outil de ponçage perd soudain beaucoup de sa force.

Techniquement, la FERM affiche une puissance de 220 W, largement suffisante pour du dégrossissage léger et la finition du bois. Elle arrive avec un sac à poussière, un câble de 2 mètres, une poignée souple et 6 feuilles abrasives aux grains P60, P80 et P120. De quoi démarrer tout de suite sans passage obligé par le rayon consommables.

Que donne cette ponceuse FERM 220W en situation réelle ?

Une fois branchée, la prise en main se révèle agréable grâce à la poignée souple, et le câble de 2 mètres laisse assez de liberté pour tourner autour d’une chaise ou d’une table basse. Les essais décrits sur une vieille couche de vernis ou sur les angles d’une étagère montrent que le moteur de 220 W tient la cadence et offre un rendu lisse sur les petites surfaces.

Le sac à poussière inclus limite la "tempête de sciure" dans le salon, un vrai plus quand on bricole en hiver. Pour un bricoleur débutant qui veut rénover un meuble, adoucir des arêtes ou préparer une porte avant peinture, cette ponceuse coche les cases : résultat propre, effort maîtrisé, portefeuille préservé.

Ponceuse pas chère Action, ponceuse Parkside ou modèle pro : comment trancher

Face à la FERM d’Action, Lidl propose par exemple une ponceuse multifonction Parkside à 24,99 €, capable de combiner trois modes de ponçage et d’aspirer la poussière dans un bac ou via un aspirateur. Ces deux options illustrent la même tendance : des discounters qui offrent un outillage accessible pour les petits chantiers et les finitions à la maison.

Les contenus consacrés à la gamme Parkside rappellent toutefois que les gros travaux réclament du matériel plus endurant. Pour des projets ponctuels comme la rénovation de quelques meubles, une porte ou des étagères, une ponceuse à 16,95 € chez Action reste logique. Pour un usage intensif sur de grandes surfaces, sur plusieurs heures par jour, un modèle plus costaud et plus cher garde tout son sens, quitte à agir vite en magasin, les stocks de ces bons plans partant souvent très vite.