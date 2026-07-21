Cambrioleurs : cette minuscule marque sur votre porte dit que votre logement est vide, sans que vous le sachiez

En France, plus de 200 000 cambriolages par an reposent souvent sur un détail à peine visible sur la porte d’entrée. Cette technique du point de colle pourrait bien viser votre logement sans que vous le sachiez.

Un aller-retour au travail, un week-end prolongé, des vacances d’été… et, sans le savoir, une minuscule trace sur la porte peut signaler un logement vide. Pas de graffiti, pas de cadenas fracturé : juste un détail presque invisible que seuls les plus attentifs remarquent.

Cette méthode, appelée point de colle sur la porte, est aujourd’hui utilisée par certains cambrioleurs pour tester discrètement l’absence des occupants. Comment fonctionne-t-elle, comment la repérer et quoi faire si une marque suspecte apparaît sur la porte d’entrée ?

Pourquoi les cambrioleurs laissent des marques (et pourquoi c’est un vrai sujet aujourd’hui)

En France, plus de 200 000 cambriolages de logements sont recensés chaque année, soit plus de 600 par jour. Ces intrusions ne sont presque jamais improvisées : les malfaiteurs observent, effectuent un repérage et laissent parfois des signes de cambriolage pour se souvenir des lieux intéressants.

Cela peut passer par des marquages codés à la craie sur un mur, un paillasson déplacé, un prospectus coincé dans la poignée ou un petit objet posé devant la porte. Ces repères indiquent si un logement semble surveillé, facile d’accès… ou manifestement vide. La nouvelle génération de signes est encore plus discrète.

La technique du “point de colle” : cette marque presque invisible qui teste votre absence

Le principe est simple : une micro-goutte de colle ou de silicone est déposée entre la porte et son encadrement. En séchant, elle forme un fil de colle transparent qui relie les deux parties. Si la porte s’ouvre, le fil se casse ; s’il reste intact plusieurs jours, le logement paraît inoccupé et donc plus intéressant.

Parfois, ce fil est remplacé par un fil adhésif très fin, un petit autocollant transparent ou un cure-dent coincé dans le joint. Pour vérifier, il suffit de passer 30 secondes à inspecter le bord de la porte, surtout côté poignée et au niveau de la gâche. La lampe du smartphone, utilisée en lumière rasante, fait briller ce qui est transparent. Poussières, toiles d’araignée ou résidus de peinture existent aussi, donc pas de panique immédiate.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 8/10 Sérénité Risque évité 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? Les cambrioleurs ont besoin de savoir si un logement est vide avant de passer à l’acte. Le point de colle, le fil adhésif ou le cure-dent coincé dans la porte agissent comme un petit capteur artisanal d’ouverture : fil intact, personne n’est entrée ; fil cassé, le domicile semble occupé. En repérant puis en supprimant ce marquage, la boucle d’information est rompue et la cible devient moins attractive. 💡 Le petit plus : faire un rapide tour de la porte avec la lampe du smartphone en lumière rasante avant chaque départ en week-end ou en vacances, comme un mini-rituel de check-list sécurité. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : ignorer un fil ou un point suspect qui reste en place plusieurs jours, surtout si d’autres signes apparaissent (prospectus qui s’accumulent, objets devant la porte), ou tout effacer sans photo ni prévenir voisins, syndic, police ou gendarmerie.

5 réflexes simples pour ne pas faciliter le travail des cambrioleurs

Si une marque suspecte est repérée, la bonne réaction consiste à la photographier, noter la date et l’emplacement, puis la retirer délicatement. Prévenir voisins, gardien ou syndic aide à surveiller l’immeuble. En cas de répétition ou d’autres comportements étranges, mieux vaut signaler les faits à la police ou à la gendarmerie, en appelant le 17 ou le 112.

Au quotidien, quelques gestes réduisent le risque : éviter la boîte aux lettres qui déborde, le paillasson figé, les volets fermés en continu, et demander à un proche de passer. Simuler une présence avec une lampe programmée, entretenir le lien avec le voisinage, limiter les informations de vacances sur les réseaux sociaux et s’inscrire à l’Opération Tranquillité Vacances lors des longues absences constituent une base solide, renforçable par une bonne serrure ou un système d’alarme avec vidéosurveillance ou télésurveillance.