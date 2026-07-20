"Je ne compte plus jamais les calories" : ces 2 mouvements par jour que tout le monde devrait connaître

Las des applis qui scrutent chaque calorie, un coach sportif mise sur 2 mouvements par jour pour maigrir à la maison. Sa routine express promet de lisser la silhouette sans régime extrême, mais à une condition clé.

Fatigué·e de compter chaque bouchée sur une appli, de scanner les codes-barres et de finir tout de même déçu·e sur la balance ? Cette phrase revient souvent lors des séances avec un coach sportif : « Je ne compte plus jamais les calories ». Non par laxisme, mais parce qu’un autre repère a pris le relais : le mouvement, plus simple à vivre au quotidien.

Un coach a ainsi misé sur 2 mouvements par jour pour maigrir et lisser peu à peu la cellulite, sans salle de sport ni matériel. Deux exercices au poids du corps, faisables dans un salon ou sur un tapis au bureau, qui remplacent la traque des chiffres par un rituel rassurant. Reste à comprendre comment ces gestes peuvent, à eux seuls, peser plus lourd que la calculette.

Le principe : 2 mouvements par jour au lieu de surveiller chaque bouchée

La méthode repose sur un duo précis : le squat et la planche. Deux mouvements dits poly-articulaires, car ils sollicitent à la fois jambes, fessiers, abdominaux et dos. Ce travail global augmente la dépense énergétique et la masse musculaire, ce qui aide le corps à brûler plus de graisses au repos. L’objectif n’est pas d’en faire des heures, mais de les répéter presque chaque jour, avec régularité.

L’Assurance Maladie rappelle que l’activité physique quotidienne peut se glisser partout : marcher, prendre les escaliers, bricoler. Viser plus de pas et moins d’heures assis, associé à ces 2 exercices, permet souvent de créer le déficit calorique nécessaire sans compter. Une assiette simple, riche en légumes, protéines, féculents complets et pauvre en boissons sucrées complète ce cadre pour maigrir sans compter les calories.

Mouvement n°1 : le squat, moteur brûle-calories et anti-cellulite

Premier pilier de la routine, le squat renforce puissamment cuisses et fessiers tout en faisant travailler le tronc. En mobilisant de gros groupes musculaires, il fait dépenser beaucoup plus d’énergie qu’au repos et stimule la circulation sanguine dans le bas du corps. Résultat attendu, avec le temps : une silhouette plus ferme et une diminution de l’aspect peau d’orange sur les zones sujettes à la cellulite.

Pour bien l’exécuter, se placer debout, pieds écartés largeur épaules. Plier les genoux en envoyant les fesses vers l’arrière, comme pour s’asseoir sur une chaise, dos droit, puis remonter en poussant dans les talons. Le coach conseille 3 séries de 15 squats, 30 secondes de repos, en réduisant l’amplitude ou en s’aidant d’une chaise si les genoux sont sensibles.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 8/10 Sérénité Élevée 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? Parce qu’il s’appuie sur 2 mouvements poly-articulaires, réalisables partout, qui recrutent beaucoup de muscles en même temps. Répétés presque chaque jour et associés à plus de marche et à un peu moins de grignotage, ils augmentent la dépense énergétique, entretiennent le muscle et améliorent la circulation, ce qui soutient la perte de graisse et atténue la cellulite. 💡 Le petit plus : Cette mini-routine tient en 5 à 10 minutes, sans matériel ni abonnement, et se module facilement : demi-squats, planche sur les genoux ou contre un mur pour commencer, puis versions plus intenses au fil des semaines. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : Croire que « 2 mouvements par jour » suffisent à compenser une alimentation très déséquilibrée ou des journées passées presque entièrement assis : sans amélioration du mode de vie global, les résultats resteront décevants, même avec un squat et une planche bien exécutés.

Mouvement n°2 : la planche, le gainage qui raffermit tout le reste

La planche complète le squat. En position de gainage ventral, avant-bras et pointes de pieds au sol, le corps forme une ligne droite des épaules aux talons. Abdos et fessiers serrés, ce maintien renforce la sangle abdominale et le haut du corps. Tenir 20 à 30 secondes au début, puis progresser vers 1 à 2 minutes, 2 ou 3 fois, aide à raffermir la silhouette, surtout si la journée compte moins d’heures assis et quelques pauses actives, donc moins sédentaire.