Limaces dans le potager : cette astuce de tonte méconnue a sauvé mes salades (et vous faites sûrement l’inverse)

Au printemps, un jardinier voit ses salades déchiquetées au petit matin malgré tous ses pièges. Que change vraiment une bande d’herbe haute d’1 mètre le long de la haie ?

Au potager, le scénario se répète : une nuit d’avril humide, et au matin les rangs de salades sont réduits à des disques troués. On a essayé la cendre, le ramassage à la lampe torche, parfois même les granulés, sans que les dégâts cessent.

Un jardinier a alors arrêté de tondre une bande d’herbe haute d’un mètre le long de sa haie, en gardant le reste de la pelouse bien nette. Quelques semaines plus tard, les trous avaient presque disparu. Que s’était‑il passé dans cette lisière oubliée ?

Limaces voraces : pourquoi elles raffolent de vos jeunes salades

Les limaces sont l’ennemi numéro un des jeunes plants. Elles sortent la nuit, par temps humide, entre 0 et 18 °C. Elles visent en priorité les laitues et les jeunes cucurbitacées, dont les feuilles tendres peuvent disparaître en une seule nuit.

Chaque individu a pu pondre jusqu’à 500 œufs, bien cachés dans la terre ou sous une planche, ce qui explique ces invasions soudaines au printemps. « Le scénario, vous le connaissez : une nuit humide, et au petit matin vos rangs de salades ont été grignotés », résume Modes & Travaux.

La bande d’un mètre le long de la haie : le refuge de leurs prédateurs

Le vrai déséquilibre vient du manque de prédateurs. Carabes, orvets, staphylins, oiseaux insectivores, hérissons ou crapauds mangent les limaces, mais ils ont besoin de refuges frais et discrets. Comme le rappelle Pause-Maison, « Une simple bande d’herbe haute attire une armée de chasseurs de limaces invisibles ».

Sous l’herbe non coupée, au pied de la haie, l’air reste frais, le sol peu remué et la lumière tamisée : exactement ce qu’aiment carabes et orvets pour se cacher le jour et chasser la nuit. Les carabes ne volant pas, cette bande d’un mètre joue le rôle de couloir entre la haie et le potager, pendant que merles et rouges-gorges fouillent dans cette lisière nourricière.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité —/10 Zone à laisser pousser 1 m le long de la haie 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? La bande d’herbe haute crée un refuge frais pour carabes, orvets, oiseaux et hérissons, qui régulent naturellement les limaces tout en restant proches du potager. 💡 Le petit plus : compléter ce refuge par une allée bien tondue côté potager, puis un cordon de tontes bien sèches autour des salades les plus fragiles. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : tondre partout à ras et pailler les salades avec des tontes fraîches, au risque d’offrir gîte et couvert aux limaces juste à côté du potager.

Que faire de vos tontes : la barrière sèche autour des salades

Nous avons tous déjà été tentés de transformer nos restes de tonte en paillis épais au pied des légumes. Près des salades, c’est pourtant l’hôtel parfait pour les limaces : humide, frais, nourrissant. Mieux vaut les faire sécher en couche fine quelques jours au soleil, jusqu’à obtenir un foin jaune et cassant.

Ce foin sert alors de barrière mécanique sèche autour des plants, qui pompe leur mucus et les fait rebrousser chemin :

nettoyer le pied de chaque salade pour supprimer les « ponts » d’herbe ;

former un anneau continu de 5 à 10 cm de large et 2 à 3 cm de haut, sans trou ;

garder ce cordon bien sec, en ajoutant une fine couche après chaque grosse pluie et en arrosant plutôt le matin.