Campus Drivers : Prime Video dévoile la bande-annonce de sa romance de campus française, et un détail intrigue les fans

Prime Video continue de bichonner les fans de romances étudiantes. Après le carton de Off Campus ou de Maxton Hall, la plateforme lève le voile sur Campus Drivers, une nouvelle série romantique universitaire française adaptée de la saga à succès de C.S. Quill. Mise en ligne le 13 octobre 2026, la bande-annonce Campus Drivers promet histoires de cœur, clashs de classes sociales et ambiance campus très léchée.

À l’origine, Campus Drivers est une série de romans New Romance publiée chez Hugo Publishing, écoulée à plus de 600 000 exemplaires, soit près d’un million de livres en France selon Prime Video. Devenue phénomène sur TikTok, le hashtag #CampusDrivers cumule des dizaines de millions de vues. Le teaser dévoilé par Prime Video transpose cet univers à l’écran et introduit les deux héros, Loïs et Lane, sur le campus fictif de Belrose. Et l’alchimie annoncée intrigue déjà.

Campus Drivers : du phénomène BookTok à la série Prime Video

Portée par l’autrice française C.S. Quill, la saga suit un groupe d’étudiants dont la vie tourne autour d’une appli très prisée sur le campus. Ce succès littéraire, dopé par BookTok et ses vidéos pleines de larmes et de bouquets annotés, a naturellement suscité l’appétit des plateformes. La décision d’en faire une série originale française donne aux lecteurs l’adaptation qu’ils réclamaient à coups de commentaires depuis des mois.

Pour Amazon, Campus Drivers s’inscrit dans une stratégie Young Adult déjà bien rodée. La série américaine Off Campus, tirée des romans d’Elle Kennedy, a réuni 36 millions de spectateurs dans le monde en douze jours, devenant le troisième meilleur lancement de l’histoire du groupe, derrière The Lord of the Rings: The Rings of Power et Fallout. Après le film Toi+Moi – Seuls contre tous et d’autres romances, la plateforme mise cette fois sur une création hexagonale, imaginée par Thomas Boullé et réalisée par Tom Goris et Vianney Lebasque, en six épisodes d’environ 35 minutes.

Loïs et Lane : ce que montre la bande-annonce de Campus Drivers

Le teaser s’ouvre sur Loïs, boursière qui rejoint l’université très chic de Belrose avec Max, son amoureux d’adolescence. Quelques plans suffisent à poser le décor : bâtiments imposants, soirées privées, dress codes impeccables. Puis la rupture arrive, sèche, presque brutale. Max met fin à leur histoire pour profiter de sa nouvelle vie d’étudiant, laissant Loïs seule dans un environnement où elle se sent immédiatement en décalage. La bande-annonce insiste sur son malaise, entre chambre exiguë et premiers cours ratés.

Face à elle, Lane apparaît comme l’exact opposé. Créateur de l’application Campus Drivers, il circule en voiture de luxe, multiplie les soirées et semble régner sur Belrose. Les images dévoilent une relation qui démarre sur un malentendu, puis une cohabitation improvisée lorsqu’il l’héberge. Regards gênés dans le couloir, tension dans la cuisine, proximité forcée sur un canapé : tout indique un duo enemies-to-lovers, sur fond de blessures plus profondes que le teaser laisse seulement deviner.

Date de sortie, casting et ambitions de Campus Drivers sur Prime Video

Au centre de cette romance, Carmen Kassovitz incarne Loïs, déjà remarquée dans le film Tempête, tandis que Baptiste Masseline, vu dans Nudes, prête ses traits à Lane. Autour d’eux gravitent Madior Fall, Esteban Vial, Felix Nebel, Enzo Lorente, Paolo Luka-Noé, Eloïse Rey, Louna Balavoine ou encore Cassandra Cano, que la bande-annonce montre entre salles de cours, vestiaires et soirées électrisées. Diffusée en exclusivité sur Prime Video dans plus de 240 pays et territoires, la série entend reprendre la recette gagnante des romances de campus, mais en la teintant de codes très français, entre héroïne boursière, choc des milieux et dialogues en VF dès l’écriture.

Sortie : 6 novembre 2026 sur Prime Video

Format : 6 épisodes d’environ 35 minutes

Diffusion : plus de 240 pays et territoires