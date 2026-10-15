Un jardinier de Versailles a légué 11 hectares de verdure à Tarbes au XIXe siècle : le jardin Massey est devenu un trésor des Pyrénées

À Tarbes, le jardin Massey déroule 11 hectares de lacs, faune libre et arbres exotiques pour une parenthèse nature au pied des Pyrénées. Quels trésors cachés en font un parc si prisé des familles et des passionnés de botanique ?

À quelques rues des boutiques de Tarbes, un portail s’ouvre sur des allées fraîches, des lacs miroitants et des paons en liberté.

Ce grand parc paysager de 11 hectares, au pied des Pyrénées, est devenu le rendez-vous des familles comme des amoureux de botanique. Son secret : un mélange d’arbres rares, d’eau et de patrimoine qui en fait l’un des plus beaux jardins de France. Son nom : le jardin Massey.

Un écrin de verdure au cœur de Tarbes

Au XIXe siècle, le botaniste tarbais Placide Massey, ancien jardinier à Versailles, a imaginé ici un grand parc d’agrément. À sa mort, il l’a légué à sa ville, offrant aux habitants un immense salon de verdure en plein centre.

Aujourd’hui, le jardin Massey, labellisé Jardin remarquable, rassemble près de 3 800 arbustes et 1 370 arbres venus du monde entier : cèdres du Liban, tulipiers de Virginie, copalmes flamboyants… Entre les lacs et les canaux, les perspectives s’ouvrent sur les clochers de Tarbes et, par temps clair, sur les Pyrénées.

Que voir au jardin Massey : parcours et temps forts

Nous avons tous déjà erré dans un parc sans vraiment en profiter. Au jardin Massey, commencez par flâner sous les grands arbres qui mènent au premier lac, où canards, poissons, écureuils et paons animent l’eau, puis remontez vers le cloître gothique déplacé ici au XIXe siècle.

Juste à côté, la tour mauresque abrite le musée Massey, tandis que l’orangerie et la serre de succulentes prolongent ce voyage exotique. Côté loisirs, petit train, balades en calèche, labyrinthe végétal, jeux pour enfants et courts de tennis font de ce parc public, gratuit et ouvert toute l’année, un terrain d’aventures familial.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Coût de la visite 0 € 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? Le jardin Massey cumule arbres remarquables, eau omniprésente, animaux en liberté et monuments historiques dans un même écrin. En quelques minutes, on passe du centre-ville animé à une ambiance de vacances, sans voiture ni billet d’entrée. 💡 Le petit plus : Arriver tôt le matin ou en fin de journée pour profiter du calme, de la lumière rasante sur les lacs et des paons qui se promènent presque seuls sur les pelouses. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : traverser le jardin Massey au pas de course en restant sur la grande allée centrale : on passe alors à côté du cloître, de l’orangerie, des sentiers au bord de l’eau et des plus belles perspectives.

Ce que ce jardin peut inspirer à votre propre coin de verdure

Ce qui apaise ici, c’est l’alternance de vastes pelouses, de clairières ombragées et d’arbres sculpturaux isolés. Dans un petit jardin, on peut s’en inspirer en prévoyant une zone dégagée, quelques massifs bien denses et un seul arbre vedette qui capte le regard.

L’eau joue aussi un rôle clé : lacs, canaux et reflets des feuillages rafraîchissent naturellement l’atmosphère de ce havre de paix des Hautes‑Pyrénées. Même sans bassin, un récupérateur d’eau habillé de plantes, une vasque ou une petite fontaine solaire peuvent recréer, chez soi, un écho apaisant.