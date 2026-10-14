Les pépiniéristes n'en peuvent plus de le répéter : ce geste de coupe sur les rosiers en septembre relance des fleurs en 3 semaines

Fin d’été ne signifie pas forcément fin des roses : vos rosiers peuvent encore offrir une floraison en septembre. Quelques gestes ciblés suffisent à relancer le spectacle au jardin.

Septembre arrive, les soirées raccourcissent… et pourtant vos massifs refusent de tirer le rideau. Comme le rappelle Le Parisien, « La fin de l’été ne marque pas forcément la fin des roses ». Dans de nombreux jardins, les rosiers offrent encore quelques boutons timides, prêts à s’ouvrir si on leur donne un petit coup de pouce.

Nous avons souvent laissé les rosiers se débrouiller après la grande floraison de juin, en pensant que le spectacle était terminé. Erreur douce mais fréquente : avec quelques gestes ciblés, la nouvelle floraison des rosiers en fin d’été peut illuminer la terrasse jusqu’aux premières gelées. Voyons comment relancer vos rosiers floraison septembre, sans les épuiser.

Septembre : vos rosiers peuvent-ils vraiment refleurir ?

Tout dépend d’abord du type de rosier. Seuls les rosiers remontants refleurissent plusieurs fois dans la saison : ils ont déjà donné une ou deux vagues de fleurs et peuvent en produire une troisième si on les stimule. Les rosiers anciens ou botaniques non remontants, eux, ont déjà joué leur partition ; mieux vaut alors les laisser former leurs fruits décoratifs.

Le climat a aussi changé la donne. Dans la moitié nord, une nouvelle vague de fleurs reste réaliste si l’on agit jusqu’à la mi-septembre. Dans le sud et sur le littoral méditerranéen, on a souvent gagné deux semaines de plus, parfois jusqu’à la fin du mois. À une condition : l’arbuste doit être resté vigoureux, avec assez de feuilles pour fabriquer de l’énergie.

Nettoyage minutieux : fleurs fanées, fruits et feuilles à retirer

Premier geste clé pour faire refleurir un rosier en septembre : supprimer toutes les fleurs fanées et les cynorrhodons déjà formés. Tant que ces petits fruits restent en place, la plante a reçu le message « mission accomplie » et consacre sa sève aux graines, pas aux boutons. Des essais ont montré qu’avec ce nettoyage, un rosier remontant a refait des fleurs en 18 à 21 jours, contre parfois six semaines si l’on ne touche à rien.

Le secret se joue au niveau de la feuille à cinq folioles. Il ne faut pas couper juste sous la fleur sèche, mais descendre un peu et tailler environ un centimètre au-dessus de cette feuille, là où se cachent les bourgeons les plus vigoureux, comme le précise Le Parisien. Sur les rosiers grimpants, on en a aussi profité pour enlever quelques brindilles faibles afin de rééquilibrer la silhouette.

Utiliser un sécateur bien affûté et propre.

Faire une coupe nette, légèrement en biais, vers l’extérieur du buisson.

Ramasser au sol feuilles tachées et pétales pour limiter les maladies.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité Très bonne Délai moyen 3 semaines 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? En retirant fleurs fanées et fruits, le rosier a recentré sa sève sur les bourgeons dormants, qui ont été réveillés par une petite taille ciblée. 💡 Le petit plus : sur un grimpant, pincer simplement l’extrémité des jeunes tiges a déclenché une nouvelle vague de boutons. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : raccourcir sévèrement en septembre comme pour une taille d’hiver, au risque de priver l’arbuste de feuillage et de fleurs.

Arrosage, nourriture et bon timing pour une floraison prolongée

Une seule vraie sécheresse a parfois suffi à faire avorter les boutons de septembre. En pleine terre, un arrosage long et profond par semaine a bien aidé les rosiers jeunes ou plantés en sol léger ; en pot, la surveillance a été quasi quotidienne pendant les épisodes chauds. On arrose au pied, jamais sur le feuillage, pour limiter l’oïdium et les taches noires.

Côté nutrition, les spécialistes ont conseillé de réserver l’engrais pour rosiers au printemps et juste après la première floraison, avec un dernier apport léger au tout début septembre seulement dans les régions aux automnes doux. Ensuite, mieux vaut cesser de stimuler et laisser l’arbuste se reposer. Dans le nord, on arrête de chercher une nouvelle floraison après la mi-septembre ; dans le sud, après la fin du mois. D’ailleurs, laisser quelques cynorrhodons nourrit les oiseaux et prépare en douceur la saison suivante, surtout si l’on a déjà commencé à installer un paillage riche en matières organiques au pied.