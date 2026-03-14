Rosiers grimpants : en mars, cette manie avec le sécateur peut faire disparaître toute la floraison

En mars, partout en France, des jardiniers s’acharnent au sécateur sur leurs rosiers grimpants, convaincus de bien faire. Et si ce réflexe mettait en péril la floraison à venir ?

Au retour des premières douceurs de mars, beaucoup de jardiniers sortent le sécateur pour « remettre de l’ordre ». Face aux rosiers grimpants qui débordent de partout, la tentation est grande de tout égaliser comme une haie bien nette. Ce réflexe rassure l’œil… mais il peut condamner la floraison de l’été.

Pour les rosiers grimpants remontants, la période de fin d’hiver reste pourtant la bonne fenêtre de taille, à condition de respecter leur façon de pousser. Un horticulteur britannique résume l’enjeu : « Les rosiers grimpants sont très différents car ils fleurissent sur le bois de l’année en cours », explique Simon, cité par Devon Live. Toute la question est donc de tailler un rosier grimpant en mars sans saboter ce bois porteur de fleurs.

En mars, la taille en haie transforme le rosier grimpant en arbuste chétif

La « manie » la plus dangereuse consiste à passer le sécateur au cordeau, en coupant toutes les tiges à la même hauteur, comme une clôture de thuyas. Ce geste supprime les longues tiges charpentières qui forment l’ossature du rosier et portent les futures pousses florifères. On se retrouve alors avec un buisson raccourci, sans vraie structure, qui mettra des années à retrouver une belle cascade de roses.

Un rosier grimpant sain présente quelques grosses tiges, robustes, partant de la base : ce sont les branches charpentières, à préserver presque coûte que coûte. Dessus se greffent de nombreux rameaux plus fins, que l’on peut, eux, raccourcir. C’est là que se joue la différence entre une taille d’entretien intelligente et une coupe punitive qui ruine la floraison.

Avant de couper, distinguer charpentières, rameaux… et type de rosier

La bonne méthode consiste à garder toutes les charpentières vigoureuses, bien attachées à leur support, et à ne tailler que les petits rameaux latéraux en laissant 3 à 5 bourgeons. Les professionnels parlent d’un bourgeon tourné vers l’extérieur, que certains appellent « l’œil ». Le jardinier Steve rappelle aux débutants qu’ »il ne faut pas avoir peur de couper. » À condition de viser au bon endroit, quelques centimètres au-dessus de cet œil, en léger biais.

Encore faut-il être sûr d’avoir affaire à un grimpant remontant. Les rosiers lianes, eux, se gèrent autrement. « Les gens les confondent souvent avec des rosiers grimpants qui sont taillés soit à la fin de l’année, soit au printemps. Si vous faites cela avec un rosier liane, à l’endroit où vous l’aurez coupé, vous n’aurez pas de fleurs », avertit Simon. Beaucoup de rosiers arbustifs modernes se taillent plutôt après la floraison : une taille forte en mars les priverait aussi de boutons.

Les bons gestes de sécateur pour sauver la floraison de votre rosier grimpant

Avant toute chose, un sécateur propre évite bien des ennuis. « Nous devons parler de la stérilisation de vos lames de coupe avant de commencer à tailler, car il y a de gros problèmes que vous pouvez éviter simplement en faisant cela », insiste Simon. Il recommande un passage à l’alcool, puis des coupes nettes sur bois sain. Autre règle clé : « Quand vous faites vos coupes sur tous les rosiers, vous ne faites jamais de coupe plate, car de l’eau peut rester sur ces plaies ouvertes et cela peut augmenter le risque d’infections fongiques. Coupez toujours en biais pour que la pluie glisse simplement ».

Pour ancrer ces gestes sans stress au jardin, un mémo aide à fuir la taille en haie :

Désinfecter le sécateur, surtout entre deux sujets douteux.

Supprimer uniquement le bois mort, malade et les branches qui se croisent.

Conserver toutes les charpentières vigoureuses, ne raccourcir que les rameaux à 3–5 bourgeons.

Attacher les grandes tiges presque à l’horizontale pour densifier la floraison et finir par un apport de compost au pied.

Sources Mon Jardin Ma Maison

«Rosiers : ce geste tout simple à faire dans les 19 prochains jours avant la taille de mars, sinon vous les affaiblissez»