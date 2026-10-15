Ils ont passé 20 ans à planter buis et rosiers anciens dans la Somme : c'est Stéphane Bern qui est tombé sous le charme du domaine

Dans la Somme, les Jardins de Maizicourt transforment un château endormi en mosaïque romantique qui a séduit Stéphane Bern. Comment ce couple y orchestre-t-il 19 scènes de senteurs et d’amour ?

Dans la Somme, un jardin privé a un jour fait chavirer le cœur de Stéphane Bern. En visite pour l’émission Le jardin préféré des Français, l’animateur est tombé sous le charme d’un domaine intime où chaque tournant de l’allée offre une nouvelle scène, comme un film romantique qu’on regarderait en marchant.

Derrière ce coup de foudre télévisuel se cachent les Jardins de Maizicourt, près de 10 hectares dessinés autour d’un petit château du XVIIIe siècle. Depuis plus de vingt ans, Catherine et André Guévenoux y ont inventé un « jardin d’émotions, de senteurs et d’amour », confiait-elle dans l’émission, citée par Le Parisien. Comment ce lieu est-il devenu si irrésistible aux yeux des visiteurs ?

Un château endormi réveillé par un couple de passionnés

Quand les Guévenoux rachètent le domaine, en 1989, le parc qui entoure le château de brique et de pierre est fatigué, presque effacé par le temps et les guerres. Ils décident pourtant de tout réinventer. Pièce après pièce, ils ont redessiné près de 10 hectares, au point d’obtenir le label Jardin remarquable en 2007.

Catherine se décrit volontiers comme une coloriste plus que comme une botaniste. Ses voyages lui ont inspiré des scènes à la française, à l’anglaise, un cloître à l’italienne ou encore un petit jardin japonais. En fond de décor, le château du XVIIIe sert de fil conducteur. Ce mélange a séduit Stéphane Bern lors du tournage de Le jardin préféré des Français, où Maizicourt a été classé 10e en 2013.

Dix-neuf jardins en un, pensés pour les sens

Selon le Comité des parcs et jardins, le visiteur traverse ici dix-neuf univers différents. On passe de l’Allée des Sangliers à la cour d’honneur, du verger de Lucie au petit bois aux houx, puis au potager fleuri. Les styles se répondent : tracés à la française et haies de buis, grandes perspectives, mais aussi massifs à l’anglaise, plus libres, et recoins contemporains aux lignes sobres.

Partout, fleurs et parfums dominent. Allées de rosiers anciens, hydrangeas gonflés de pluie, graminées qui frémissent, bordures d’aromatiques près du potager : le jardin se visite autant avec le nez qu’avec les yeux. Statues, pigeonnier, vieux mur d’enceinte et mobilier chiné composent un décor très vivant. Nous avons tous déjà rêvé d’un lieu où chaque détour réserve une surprise ; ici, ce rêve a pris forme.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Scènes conseillées 4 à 6 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? Structurer le jardin en scènes successives agrandit visuellement l’espace et simplifie l’aménagement. 💡 Le petit plus : Deux scènes bien marquées suffisent déjà à changer l’ambiance d’un petit jardin. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : Un seul grand espace sans séparation rend le jardin plat et moins accueillant.

Idées à piquer chez soi, même dans un petit jardin

Pour s’en inspirer, il suffit déjà de créer, chez soi, une entrée parfumée et un coin plus sauvage au fond du jardin.