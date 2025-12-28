Canapé scandinave : ce 3 places ikea gris tombe à 419 € seulement, mais pas pour longtemps

Dans un salon, le canapé reste la pièce maîtresse. Il structure l’espace, influence l’ambiance et doit suivre le rythme du quotidien, entre soirées télé, siestes improvisées et visites des proches. Trouver un modèle au look scandinave, confortable et assez grand sans exploser son budget ressemble souvent à un vrai casse-tête.

Bonne nouvelle pour celles et ceux qui guettent les bons plans déco : un canapé scandinave 3 places gris d’IKEA profite en ce moment d’une forte remise. De quoi transformer un séjour un peu terne en cocon chaleureux, pile pour l’hiver. Le bon timing pour se pencher dessus.

Un canapé scandinave 3 places IKEA en forte promo

Le modèle concerné est le LANDSKRONA, un canapé 3 places revêtu du tissu Gunnared gris foncé. Ses lignes épurées, ses accoudoirs fins et ses pieds en bois ou métal lui donnent cette allure scandinave très recherchée, facile à intégrer dans un intérieur moderne ou plus cosy. Sa teinte grise joue la carte de la neutralité élégante, idéale comme base pour la déco.

Son prix catalogue en France est affiché à 599 €. Pour les membres du programme IKEA Family, il passe à 419,30 € (soit environ 419 €) entre le 10 décembre 2025 et le 6 janvier 2026, ce qui représente près de 180 € d'économie, soit une baisse d’environ 30 %. Une fenêtre limitée qui en fait clairement une opération d’hiver.

LANDSKRONA : confort, tissu Gunnared et durabilité

Le revêtement Gunnared est un polyester dont au minimum 90 % des fibres sont recyclées. Le tissu a été testé à environ 55 000 cycles d’abrasion, un niveau compatible avec un usage domestique intensif, là où la référence pour un canapé de salon tourne autour de 30 000 cycles. IKEA associe ce modèle à une garantie de 10 ans, un argument rassurant pour un achat aussi engageant.

Côté confort, LANDSKRONA propose une assise mi-ferme, avec des coussins en mousse haute résilience enveloppée de fibres de polyester. L’idée : garder une bonne tenue dans le temps tout en restant agréable pour les longues soirées. Ce n’est pas un convertible, donc mieux vaut le réserver à un usage assise principale, et non comme couchage régulier pour des invités.

Comment intégrer ce canapé gris dans votre salon

Le Journal de la Maison rappelle que le canapé doit s’harmoniser avec la pièce : ni trop massif, ni trop petit, sous peine d’étouffer ou de déséquilibrer le salon. Avec sa couleur grise, LANDSKRONA sert de base neutre qu’on peut réchauffer facilement. Quelques pistes simples à petit budget :

Ajouter 2 ou 3 coussins moelleux dans des tons terracotta, beige ou vert sauge.

Poser un plaid en laine ou en fausse fourrure pour renforcer l’effet cocooning.

Prévoir plusieurs sources lumineuses douces pour éviter l’ambiance froide du plafonnier unique.

L’enseigne souligne qu’il vaut mieux éviter de multiplier trop de couleurs et de motifs sur le canapé lui-même : quelques accessoires bien choisis suffisent. En vérifiant les dimensions de votre salon, vos besoins (enfants, animaux, invités) et votre envie de style scandinave, ce modèle peut offrir un vrai coup de frais déco sans dépasser votre budget.