Canicule : cette erreur avec vos volets fait monter la chambre à 34 °C sans que vous compreniez pourquoi

En pleine canicule, une chambre aux volets fermés toute la journée affiche 34 °C au thermomètre du soir. Que s’est-il vraiment passé derrière ces lames closes ?

Canicule, 40 °C dehors. Dans la chambre, les volets sont tirés depuis le matin, la lumière coupée, l’air immobile. Tout laisse penser que la pièce est à l’abri. Puis vient le soir, le thermomètre posé sur la table de nuit affiche 34 °C à 20 h. Même chaleur qu’à l’extérieur, parfois plus. La sensation d’étouffement est la même qu’en plein soleil.

Cette scène n’a rien d’exceptionnel. Elle résume ce qui arrive quand on croit bien faire en fermant simplement les volets “toute la journée”. Où la chaleur est‑elle passée ? Pourquoi cette impression d’avoir transformé la chambre en cocotte-minute ? La réponse tient dans la manière de fermer ses volets en cas de canicule… et surtout dans l’heure à laquelle le geste est fait.

40 °C dehors, 34 °C dedans : le jour où mes volets fermés m’ont piégé

En période de forte chaleur, deux réflexes dominent. Certains laissent les volets entrouverts pour “faire passer l’air”. D’autres les ferment totalement dès qu’ils se lèvent, parfois vers 9 h ou 10 h, persuadés de barricader la fraîcheur de la nuit. Sur le papier, cela semble logique. Dans la réalité, le thermomètre raconte une autre histoire.

Quand la fermeture arrive trop tard, la chambre a déjà été inondée de soleil. Les murs, le sol, le matelas, les meubles se comportent alors comme des éponges à chaleur. Ils accumulent de l’énergie toute la matinée et la recrachent le soir. Résultat : malgré les volets clos, la température grimpe à 32 °C, 33 °C, parfois 34 °C. La pièce n’a pas été protégée. Elle a enfermé ce qui était déjà entré.

Ce que vous enfermez vraiment derrière des volets fermés : l’effet de serre domestique expliqué simplement

Physiquement, tout commence au niveau de la vitre. Les rayons du soleil traversent le vitrage et se transforment en chaleur en touchant les surfaces intérieures. Une fenêtre plein sud non protégée peut laisser entrer l’équivalent de centaines de watts par mètre carré, comme si un radiateur restait allumé derrière chaque carreau. C’est l’effet de serre domestique : la pièce emmagasine de l’énergie toute la journée.

Quand on ferme les volets roulants ou battants après cet ensoleillement, on pose un couvercle sur un four déjà chaud. La chaleur ne s’échappe plus, elle stagne. Les fentes laissées ouvertes n’aident pas : l’air qui entre en plein après‑midi est plus chaud que l’air intérieur, il accélère encore le réchauffement. Fermer ses volets en cas de canicule n’a donc de sens que si le geste bloque le soleil avant qu’il ne traverse la vitre.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 8,5/10 Température gagnée à 20–22 h 4 à 5 °C 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? En fermant les volets extérieurs avant l’ensoleillement direct, le rayonnement solaire est stoppé en façade, les vitres restent plus froides et les murs n’emmagasinent presque pas de chaleur. La nuit, l’ouverture en grand permet de recharger ces murs en fraîcheur, qui sera restituée lentement le lendemain. 💡 Le petit plus : fermer d’abord les pièces les plus exposées (est, puis sud, puis ouest) et compenser la pénombre avec un éclairage LED qui chauffe très peu. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : fermer les volets après que le soleil a déjà chauffé la pièce ou les laisser entrouverts en pleine journée « pour aérer » alors qu’il fait plus chaud dehors que dedans.

L’heure critique du matin : fermer avant que dehors ne dépasse dedans

Le bon réflexe consiste à fermer volets et fenêtres avant que l’air extérieur ne soit plus chaud que l’air intérieur. Dans beaucoup de régions françaises, ce moment se situe entre 6 h et 8 h, parfois jusqu’à 9 h. La règle est simple : tant que le thermomètre extérieur affiche moins que celui de la chambre, il est utile d’aérer largement ; dès que l’écart s’inverse, tout doit être refermé.

L’ADEME rappelle que ce protocole doit s’accompagner d’une vraie ventilation nocturne. Dès que la température descend dehors, souvent après 21 h, ouvrir en grand les fenêtres sur des façades opposées permet de créer un courant d’air qui rafraîchit murs, sol et plafond. Cette inertie thermique devient alors un capital de fraîcheur pour la journée suivante, à condition de refermer à temps le matin et de laisser les volets extérieurs jouer pleinement leur rôle de bouclier.