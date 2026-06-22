Si vos courgettes congelées ressortent molles, c’est que vous oubliez ce geste avant le congélateur

Submergée par une récolte de courgettes impossible à écouler, une jardinière voyait ses légumes finir au compost. Jusqu’au jour où une voisine lui a montré un geste avant congélation qui a tout changé.

Fin juin, les potagers vivent la même scène : un jour, aucune courgette, le lendemain trois, puis une dizaine, dont deux grosses comme un avant‑bras. La jardinière cuisine, donne aux voisins, apporte au bureau… jusqu’au moment où plus personne n’en veut. Les dernières finissent au compost, alors qu’elles auraient pu remplir le congélateur pour l’hiver.

Une voisine a mis fin à ce gâchis avec un seul geste montré devant l’évier : une courte cuisson avant le congélateur. Grâce à lui, les morceaux ressortent fermes, prêts pour les poêlées et gratins des mois plus tard. Pour comprendre ce geste simple, il faut d’abord savoir pourquoi les courgettes congelées crues se transforment en bouillie.

Fin juin, ma récolte de courgettes a explosé… et finissait au compost

Sur un pied installé, la courgette devient vite incontrôlable. Un seul plant peut donner une dizaine, parfois une quinzaine de fruits ; avec deux ou trois pieds, un foyer se retrouve submergé. Les récoltes s’enchaînent tous les deux ou trois jours, plus vite que les idées de recettes.

Sans solution de conservation fiable, beaucoup finissent par multiplier les tournées de cuisine, puis par jeter les plus grosses courgettes au compost. Gaspillage d’argent et d’énergie. Cette situation a basculé le jour où une voisine a expliqué que pour congeler les courgettes sans qu’elles deviennent molles, tout se jouait en quelques minutes, bien avant le congélateur.

Pourquoi les courgettes congelées crues finissent molles et pâteuses

« Congeler des courgettes crues, c’est une déconvenue quasi garantie ». Ce légume est composé d’environ 95 % d’eau. Au froid, cette eau forme de gros cristaux de glace qui éclatent les parois des cellules. À la décongélation, tout ce jus s’échappe, la chair devient spongieuse et perd sa tenue.

Autre acteur discret : les enzymes, ces petites protéines qui continuent à agir même au congélateur et ramollissent peu à peu la chair, tout en lui faisant perdre de la saveur. Des courgettes crues, simplement coupées et mises en sacs, se gardent au mieux deux à trois mois avant de devenir fades, couvertes de « brûlures de congélation » et souvent soudées en un bloc de glace.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Économie & anti-gaspi Récolte 100 % utilisée 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? Le blanchiment stoppe les enzymes qui ramollissent la chair, le séchage et le dégorgement retirent une grande partie de l’eau, et la pré-congélation à plat évite les gros blocs de glace : texture, couleur et goût résistent bien mieux au froid du congélateur. 💡 Le petit plus : râper les grosses courgettes, les saler puis bien les presser permet de retirer jusqu’à 40 % d’eau et de former des sachets ultra-plats, faciles à ranger et parfaits pour des cakes ou galettes de dernière minute. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : congeler les courgettes crues, mouillées et tassées en gros sacs, sans blanchiment ni séchage : elles gèlent en bloc, se couvrent de brûlures de congélation et ressortent molles, presque impossibles à cuisiner.

Le geste que ma voisine m’a appris : blanchir correctement les courgettes avant congélation

Les courgettes sont lavées, coupées en morceaux puis plongées par petites poignées dans une casserole d’eau bouillante ; quand l’eau reprend les bouillons, on compte 2 minutes, puis on les verse 2 minutes dans un saladier d’eau glacée. Ce blanchiment éclair neutralise les enzymes et limite les cristaux de glace : la chair reste ferme à la décongélation.

Ensuite, les morceaux s’égouttent, se sèchent dans un torchon puis s’étalent sans se toucher sur une plaque pour 2 heures de congélation à plat avant d’être rangés en sachets, datés. Pour les grosses courgettes, la voisine râpait la chair, ajoutait 1 cuillère à café de sel pour 500 g, laissait dégorger 30 minutes puis pressait fortement : on retire jusqu’à 40 % d’eau et on obtient des sachets ultra-plats, parfaits pour cakes, galettes ou soupes tout l’hiver.