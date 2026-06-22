Ce pot de jardin méconnu multiplie votre basilic et l'arrose seul en pleine canicule sans gaspiller d'eau

Basilic qui grille au premier rayon et boutures qui meurent en trois jours ? Avec un simple pot en terre cuite détourné en réserve cachée, vos plants changent de vie.

Sur le balcon ou sur le rebord de fenêtre, le pot de basilic qui promettait des salades à rallonge finit souvent grillé, assoiffé… ou noyé. Et les boutures prélevées à la va-vite ramollissent en quelques jours puis disparaissent.

Une solution toute simple circule pourtant chez les jardiniers malins : détourner un pot en terre cuite en mini-réserve d’eau, façon olla, pour créer une petite station de bouturage presque autonome. De quoi obtenir une forêt de basilic sans surveiller l’arrosoir en permanence.

Pourquoi le basilic a besoin d’un sol toujours légèrement humide

Le basilic adore la chaleur mais déteste les extrêmes : substrat sec comme du sable un jour, détrempé le lendemain, ses racines n’y résistent pas. C’est encore plus vrai pour les jeunes tiges fraîchement coupées, très sensibles au manque d’eau.

La terre cuite non émaillée est naturellement microporeuse : remplie d’eau, elle laisse suinter juste ce qu’il faut dès que la terre autour sèche, puis ralentit quand l’humidité revient. Ce principe, utilisé par les jarres enterrées type olla, a déjà permis de réduire de 50 à 70 % l’eau d’arrosage au potager.

Installer la station de bouturage avec deux pots en terre cuite

Nous avons tous déjà vu un basilic s’affaisser après un week-end d’oubli. Pour éviter ce scénario, glissez un petit pot en terre cuite non émaillé au centre d’un plus grand. Bouchez son trou (tesson, bouchon de liège) et remplissez-le d’eau.

Remplissez le grand pot d’un mélange léger (moitié terreau, moitié sable), humidifiez, puis prélevez des tiges saines de 8 à 10 cm sur votre plante mère. Ôtez les feuilles du bas, piquez les boutures tout autour du petit pot, à quelques centimètres de ses parois, et placez l’ensemble à la lumière, sans soleil brûlant.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Économie d’eau jusqu’à 70 % 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? La terre cuite microporeuse diffuse l’eau par capillarité uniquement quand le substrat s’assèche. Les boutures de basilic profitent ainsi d’une humidité douce et constante, sans excès, ce qui favorise la formation de racines au lieu de faire pourrir les tiges. 💡 Le petit plus : placer la station de bouturage dans une grande jardinière d’aromatiques limite encore l’évaporation et crée une zone fraîche qui profite aussi au basilic adulte. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : utiliser un pot intérieur verni, en plastique ou laisser la réserve d’eau ouverte et trop pleine : l’eau ne diffuse plus correctement, le substrat se gorge d’eau et les boutures de basilic finissent par pourrir.

Faire durer vos nouveaux plants de basilic tout l’été

Au bout de 10 à 15 jours, de nouvelles feuilles se forment et les tiges résistent quand on les frôle : les racines sont là. Replantez chaque bouture dans un pot individuel, toujours en terre cuite, avec le même mélange léger.

Gardez le principe du petit réservoir au centre pour les pots les plus exposés au soleil, surtout en période de canicule ou de restrictions d’eau. En vérifiant le niveau tous les 3 à 5 jours seulement, le basilic reste bien fourni, même quand on s’absente quelques jours.

Sources Mon Jardin Ma Maison

«Canicule et restrictions d’eau : ce pot en terre cuite oublié arrose seul vos plantes et les garde fraîches tout l’été»