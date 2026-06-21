Guêpes à table tout l’été : voici les plantes aromatiques qui créent une barrière naturelle autour de vos repas

Repas d’été en terrasse, verres remplis, et toujours ces guêpes qui tournent autour des assiettes. Comment des plantes anti-guêpes bien placées peuvent-elles créer une bulle plus tranquille sans un seul spray ?

Une table dressée sous la pergola, le rosé qui perle sur le verre… et, en quelques minutes, des guêpes qui tournent autour des assiettes. On agite les serviettes, on couvre les verres, les enfants changent de chaise : l’instant détente a déjà perdu de sa magie.

Plutôt que de dégainer la bombe insecticide, de plus en plus de familles misent sur une autre stratégie, bien plus déco : une ceinture de plantes très parfumées qui dérange les guêpes et masque les odeurs de nourriture. Associée à quelques plantes carnivores bien placées, cette barrière végétale a déjà changé bien des apéros… et peut faire de même chez vous.

Pourquoi les guêpes s’invitent à table

Les guêpes ont un odorat redoutable : leurs antennes repèrent de loin les odeurs sucrées des desserts, sodas et fruits, mais aussi celles des aliments riches en protéines comme la viande ou le poisson, rappelle Le Parisien. Une boisson oubliée, une poubelle mal fermée, et la colonie a vite trouvé le buffet.

La bonne nouvelle, c’est que ce “radar” olfactif peut être brouillé. Des parfums végétaux très puissants, citronnés, mentholés ou camphrés, saturent l’air et masquent les effluves du repas. Promesse de Fleurs souligne que ces notes intenses sont justement celles que les guêpes supportent le moins : elles s’éloignent, tout simplement, vers des zones plus calmes.

Plantes aromatiques : une barrière d’odeurs anti-guêpes

Autour de la terrasse, le duo thym–romarin fonctionne particulièrement bien. Ces deux méditerranéennes adorent le plein soleil, supportent la sécheresse et dégagent un parfum résineux continu. Groupées en gros pots près de la table, elles créent comme une petite “clôture” olfactive. On a aussi souvent installé de la lavande vraie (Lavandula angustifolia) en bacs : son parfum riche en linalol gêne certaines guêpes tout en restant très agréable pour nous.

Pour compléter cette barrière, quelques pots directement au niveau des assiettes font la différence :

Citronnelle en pot près de la table, à rentrer l’hiver ; ses feuilles riches en citronellal se froissent juste avant le repas.

en pot près de la table, à rentrer l’hiver ; ses feuilles riches en citronellal se froissent juste avant le repas. Menthe sur la table : son odeur mentholée masque les effluves alimentaires ; on la garde de préférence en pot pour éviter qu’elle n’envahisse tout.

sur la table : son odeur mentholée masque les effluves alimentaires ; on la garde de préférence en pot pour éviter qu’elle n’envahisse tout. Basilic près des assiettes, double usage anti-guêpes et cuisine d’été, comme le souligne Le Parisien.

près des assiettes, double usage anti-guêpes et cuisine d’été, comme le souligne Le Parisien. Géraniums parfumés en balconnières (parfum citron ou menthe) pour protéger fenêtres et rambardes donnant sur la terrasse.

en balconnières (parfum citron ou menthe) pour protéger fenêtres et rambardes donnant sur la terrasse. En arrière-plan, un pied d’absinthe très odorante tient aussi à distance bien des insectes, à condition de le planter un peu à l’écart des autres plantes.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 7/10 Gain de sérénité +++ 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? Les huiles essentielles des aromatiques (citronellal, menthol, linalol, géraniol…) saturent l’air autour de la table, brouillent l’odorat très fin des guêpes et rendent beaucoup moins attractives les odeurs de nourriture. 💡 Le petit plus : juste avant de passer à table, froisser quelques feuilles de menthe, de basilic ou de citronnelle entre les doigts pour relancer instantanément le parfum protecteur. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : compter uniquement sur les plantes sans couvrir les boissons ni débarrasser la table ; attirées par les restes, les guêpes finiront quand même par s’inviter.

Plantes carnivores et bons gestes : la combo gagnante

Pour les grosses guêpes et même les frelons asiatiques, certains jardiniers ont installé des Sarracenia en pots sur balcon lumineux. Leurs urnes colorées piègent les insectes attirés par le nectar ; au Jardin des Plantes de Nantes, plusieurs se sont retrouvées remplies de frelons. Top Santé cite la Klorane Botanical Foundation, qui parle d’ »une protection décorative, originale et 100 % naturelle contre les insectes ». Mais Mon Jardin Ma Maison rappelle que « Les plantes carnivores ne sont pas sélectives, elles capturent aussi des insectes utiles. »

Les experts de Piege-a-moustiques.fr préviennent d’ailleurs : « Les plantes carnivores vous permettront d’éliminer quelques moustiques et d’avoir quelques piqûres en moins cet été ». Même logique avec les guêpes : elles en éloignent et en piègent quelques-unes, sans faire disparaître la colonie. D’ailleurs, ces insectes restent précieux au jardin, où ils régulent pucerons et chenilles. Alors on garde les bons réflexes : couvrir les boissons sucrées, ne pas laisser traîner les plats, refermer les poubelles et éviter les parfums très sucrés sur la peau pendant le repas.

Sources Top Santé

«A installer avant lete ces plantes carnivores devorent moustiques mouches guepes et frelons»