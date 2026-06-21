Canicule : cette plante grimpante que tout le monde adore attire les frelons asiatiques sans que vous le sachiez

Sous la canicule, une plante star de nos jardins se transforme en buffet pour les frelons asiatiques, jusqu’à la terrasse familiale. Comment éviter que vos grappes ne deviennent leur repaire ?

📋 Carte d’identité de la plante 🌿 Nom latin Vitis vinifera 🌸 Nom courant Vigne, vigne à raisin 📏 Dimensions 2 à 5 m de hauteur x 3 à 6 m d’envergure ☀️ Exposition Plein soleil, emplacement chaud et abrité ❄️ Rusticité Environ -15 à -20 °C 🍂 Feuillage Caduc

Quand le thermomètre s’emballe, les jardins changent d’ambiance : les siestes à l’ombre partagent la scène avec un bourdonnement continu, parfois un peu inquiétant. Pergola cosy, treille au-dessus de la terrasse ou petit coin de verger ont soudain hébergé un invité que l’on redoute, le frelon asiatique, en quête de sucre et de fraîcheur.

Ce visiteur profite des canicules pour changer complètement de menu et se jeter sur une plante star de nos extérieurs, présente aussi bien en pot sur un balcon que le long d’un vieux mur de pierre. Cette plante, c’est la vigne, dont les grappes dorées ont tout pour lui plaire lorsque la chaleur ne retombe plus le soir venu.

Pourquoi la vigne devient un aimant à frelons asiatiques quand il fait très chaud

En période de canicule, l’eau se fait rare, les fleurs se fanent plus vite et les insectes ont soif autant que faim. Le frelon asiatique, qui chassait surtout des proies riches en protéines, s’est mis à rechercher des fruits gorgés de jus. Les raisins en cours de maturation, à la peau très fine, éclatent plus facilement sous la chaleur : le jus sucré s’échappe, les arômes se concentrent et transforment votre treille en buffet ouvert.

Autour, le spectacle est souvent le même sur les figues, les poires ou les pommes très mûres, surtout lorsqu’elles sont tombées au sol et ont commencé à fermenter. Nous avons tous déjà laissé quelques fruits abîmés sous l’arbre “pour les oiseaux” : pour le frelon asiatique, ce sont des balises olfactives qui le guident tout droit vers les grappes de raisin les plus proches.

Ces habitudes au jardin qui ont déjà encouragé les frelons sans que l’on s’en rende compte

En été, on a souvent attendu “un jour ou deux de plus” pour cueillir les plus belles grappes, histoire qu’elles soient encore un peu plus sucrées. Ce léger retard a parfois suffi pour que les premiers grains éclatés attirent une escouade de frelons. De la même façon, un verger peu ramassé, des figues ou poires éclatées oubliées dans l’herbe ont déjà renforcé l’odeur sucrée tout autour de la vigne.

Autre réflexe courant : travailler en plein après-midi sous la treille, alors que l’activité des frelons bat son plein. On a arrosé, taillé, relevé une grappe pour vérifier sa couleur… en dérangeant malgré soi des insectes concentrés sur leur repas. Dès que le bourdonnement devient continu ou que plusieurs frelons tournent autour de la même zone, il vaut mieux s’éloigner calmement et remettre l’entretien à plus tard.

Protéger ses grappes sans pesticides : le plan d’action pour le reste de l’été

La bonne nouvelle, c’est qu’une vigne a été protégée efficacement avec quelques gestes simples. Avant le mois d’août, poser des filets à mailles très fines autour des grappes, bien fermés à la base, a créé une barrière physique tout en laissant passer l’air et la lumière. En parallèle, un petit point d’eau peu profond, garni de cailloux, placé loin de la terrasse et de la vigne, a détourné une partie des frelons assoiffés. Pour ceux qui insistent, des pièges sélectifs suspendus à distance du potager, remplis d’un tiers de bière brune, d’un tiers de vin blanc sec et d’un tiers de sirop, ont permis de limiter la pression sans attirer les abeilles. Il reste enfin deux réflexes à ancrer : récolter les grappes dès qu’elles sont mûres au lieu de les laisser surmûrir, et ramasser chaque jour les fruits tombés, pour que votre coin de verdure reste accueillant pour la famille, pas pour les frelons.