Ces petits points jaunes sur ce fruit d’été à ne plus jeter transforment une simple barquette en dizaines de plants

Et si la barquette de fraises dans votre frigo cachait des dizaines de futurs fraisiers ? De la cuisine au potager, ces graines de fraise réservent une surprise.

Vous avez déjà croqué dans une fraise en vous demandant à quoi servaient ces petits points jaunes qui piquent la langue ? Bonne nouvelle : ce n’est pas qu’une décoration. Ce sont eux qui peuvent transformer une simple barquette en une rangée de fraisiers au jardin ou sur le balcon.

Nous avons tous déjà jeté la queue et la peau de nos fraises sans y penser. Pourtant, chaque petit point jaune est une véritable graine de fraise capable de donner un plant. Multiplier les fraisiers “à l’infini” devient possible… à condition d’accepter un peu d’imprévu et de savoir comment s’y prendre.

Ces petits points jaunes : de simples taches ou de vraies graines ?

Botaniquement, la partie rouge de la fraise est un faux fruit. Les vrais fruits sont ces minuscules points jaunes en relief, appelés akènes. Chacun renferme une graine de fraise. Sur une seule fraise, vous en avez des dizaines, donc autant de futurs fraisiers potentiels si vous les récupérez et les semez.

Il y a toutefois un secret que les professionnels connaissent bien : les gros fraisiers de nos jardins sont des mélanges génétiques. Chaque graine donne un plant différent, avec des fruits souvent plus petits. Pour retrouver la même variété, on préfère les stolons, ces tiges rampantes qui produisent des clones du pied mère. Les graines, elles, invitent à jouer les apprentis créateurs.

Récolter les graines de fraise directement sur vos fruits

Bonne nouvelle, extraire ces graines est presque un jeu d’enfant. Vous pouvez gratter délicatement la peau d’une fraise avec un cure-dent ou la pointe d’un couteau et déposer les akènes sur un papier absorbant. Pour récolter plus de graines d’un coup, écrasez des fraises bien mûres dans un tamis, rincez, puis laissez sécher les particules qui restent.

Autre option, popularisée par la journaliste Caroline Munoz dans son livre Au jardin, toutes mes astuces de A à Z : couper de fines lamelles de peau, les poser sur un essuie-tout, laisser sécher, puis les gratter pour détacher les graines. Après la récolte, laissez sécher quelques jours, rangez-les au sec, puis mettez-les 2 à 4 semaines au réfrigérateur pour lever leur dormance.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 7/10 Coût des plants Quasi nul 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? Chaque akène cache une graine ; récupérées puis semées après un passage au froid, elles donnent des dizaines de jeunes fraisiers. 💡 Le petit plus : Pour un résultat fidèle, choisissez des fraises des bois, idéales en bordure ou en pot. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : Enterrer les graines ou oublier la phase de froid : la germination chute et l’astuce semble ratée.

Semer en godet et chouchouter vos futurs fraisiers

Après ce “faux hiver” au frigo, remplissez des godets d’un terreau à semis fin et humide. Semez les graines en surface, sans les recouvrir, trois ou quatre par pot, puis brumisez. Placez le tout à environ 18 °C, en pleine lumière.

Les premières plantules apparaissent au bout de 2 à 4 semaines, alors on résiste à l’envie de jeter les pots. Quand elles portent cinq vraies feuilles, repiquez-les en godets, puis en pleine terre, à 30 cm de distance dans un sol riche, drainé, au soleil ou à mi-ombre ; la première année, la récolte sera modeste mais déjà réjouissante.