Ces rolls apéro aux oignons caramélisés et fromage filant partent en un éclair (si vous évitez ce geste interdit)

À l’heure de l’apéro, ces rolls briochés aux oignons caramélisés et mozzarella affolent les gourmands. Leur secret de mie ultra moelleuse et de fromage qui file tient en quelques gestes précis.

Sur la table, les verres tintent, mais c’est une autre musique qui attire tout le monde : celle des oignons qui fondent lentement, du beurre à l’ail qui frémit, de la pâte qui gonfle au four. L’odeur est ronde, presque sucrée, avec ce petit côté grillé qui annonce la croûte dorée.

Quand on tire le plat du four, les spirales se détachent du bout des doigts ; la mie reste souple, les oignons brillent et la mozzarella file en longs rubans. On se promet d’attendre qu’ils tiédissent… et on en avale un brûlant. Voici comment réussir ces rolls apéritifs oignons caramélisés mozzarella qui disparaissent avant même d’avoir refroidi.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ Pâte briochée : 300 g de farine, 130 g de lait tiède, 10 g de levure boulangère sèche, 1 gros œuf, 50 g de beurre, 20 g de sucre, 1 c. à café de sel

✅ Garniture fromage : 300 g de mozzarella râpée bien égouttée

râpée bien égouttée ✅ Oignons caramélisés : 3 oignons, 1 c. à soupe d’huile d’olive, 10 cL de vin blanc, 1 à 2 c. à café de cassonade, sel

: 3 oignons, 1 c. à soupe d’huile d’olive, 10 cL de vin blanc, 1 à 2 c. à café de cassonade, sel ✅ Beurre d’ail persillé et finition : 2 têtes d’ail, 30 mL d’huile d’olive, 50 g de beurre mou, persil haché, 1 œuf pour la dorure

Pourquoi ces rolls apéro rendent tout le monde accro

Ici, on mise sur une vraie pâte briochée, pétrie longuement pour obtenir une mie souple, presque nuageuse. La double pousse laisse la levure travailler tranquillement ; le résultat se déchire à la main, sans s’effriter.

À l’intérieur, le duo gagneur, ce sont les oignons caramélisés au vin blanc et à la cassonade, bien bruns, jamais brûlés, et un cœur de pâte briochée gorgée de beurre d’ail. La mozzarella, généreuse, file à chaque bouchée : on a là des rolls apéritifs oignons caramélisés mozzarella qui sonnent comme une promesse de seconde tournée.

Étapes pas à pas : caraméliser, rouler, dorer, dévorer

On commence par la pâte, qu’on laisse lever pendant que l’ail confit doucement et que les oignons colorent. Ensuite, tout se joue au façonnage : rectangle régulier, roulage serré sans écraser, découpe nette, puis cuisson maîtrisée pour garder un centre fondant et un dessus bien doré.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Activer la levure dans le lait sucré, puis mélanger avec farine, sel et œuf ; incorporer le beurre et pétrir 15 à 20 min, laisser lever 1 h 30. Technique : Confire l’ail dans l’huile à 140 °C, l’écraser avec beurre et persil ; faire revenir les oignons, déglacer au vin blanc, ajouter cassonade et caraméliser doucement. Cuisson : Étaler la pâte en rectangle, tartiner de beurre d’ail, parsemer mozzarella et oignons ; rouler serré, couper 6 à 8 rolls, laisser lever 30 min et dorer à l’œuf. Finition : Cuire 25 à 30 min à 180 °C jusqu’à croûte bien dorée ; badigeonner aussitôt de beurre d’ail restant et servir tièdes.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps total ≈ 2 h 30 🔍 Le secret de l’expert Le pétrissage long développe le gluten et retient le gaz : la mie reste légère, même refroidie. L’ail confit à 140 °C perd son côté agressif et parfume tout le beurre d’ail. Les oignons caramélisés au vin blanc gagnent en profondeur, tandis qu’une cuisson à 180 °C garde la mozzarella bien filante sans la dessécher. ✨ Le twist gourmand : Glisser une cuillerée de mozzarella en plus au centre de chaque roll avant la deuxième pousse, et saupoudrer légèrement de parmesan sur la dorure pour une croûte encore plus parfumée. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Cuire les oignons trop fort, ajouter trop de farine en étalant la pâte ou zapper la deuxième pousse : on se retrouve avec des spirales amères, sèches et compactes, loin du moelleux attendu.

Comment s’organiser : à l’avance, au congélateur, et quoi servir avec

On peut façonner les rolls dans le plat la veille, couvrir et laisser pousser lentement au réfrigérateur ; le jour J, ils reviennent à température ambiante avant d’enfourner. Les restes (s’il en reste) se congèlent cuits, puis se réchauffent quelques minutes à 160 °C, couverts d’un papier aluminium.

Côté accompagnement, une sauce yaourt-citron ou crème fraîche aux herbes apporte une note fraîche qui réveille les oignons caramélisés. Une bière blonde légère ou un blanc sec complètent parfaitement ces bouchées encore tièdes qu’on s’arrache à peine sorties du four.