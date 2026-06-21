Ces rolls apéro aux oignons caramélisés et fromage filant partent en un éclair (si vous évitez ce geste interdit)
À l’heure de l’apéro, ces rolls briochés aux oignons caramélisés et mozzarella affolent les gourmands. Leur secret de mie ultra moelleuse et de fromage qui file tient en quelques gestes précis.
Sur la table, les verres tintent, mais c’est une autre musique qui attire tout le monde : celle des oignons qui fondent lentement, du beurre à l’ail qui frémit, de la pâte qui gonfle au four. L’odeur est ronde, presque sucrée, avec ce petit côté grillé qui annonce la croûte dorée.
Quand on tire le plat du four, les spirales se détachent du bout des doigts ; la mie reste souple, les oignons brillent et la mozzarella file en longs rubans. On se promet d’attendre qu’ils tiédissent… et on en avale un brûlant. Voici comment réussir ces rolls apéritifs oignons caramélisés mozzarella qui disparaissent avant même d’avoir refroidi.
🛒 Les ingrédients indispensables
- ✅ Pâte briochée : 300 g de farine, 130 g de lait tiède, 10 g de levure boulangère sèche, 1 gros œuf, 50 g de beurre, 20 g de sucre, 1 c. à café de sel
- ✅ Garniture fromage : 300 g de mozzarella râpée bien égouttée
- ✅ Oignons caramélisés : 3 oignons, 1 c. à soupe d’huile d’olive, 10 cL de vin blanc, 1 à 2 c. à café de cassonade, sel
- ✅ Beurre d’ail persillé et finition : 2 têtes d’ail, 30 mL d’huile d’olive, 50 g de beurre mou, persil haché, 1 œuf pour la dorure
Pourquoi ces rolls apéro rendent tout le monde accro
Ici, on mise sur une vraie pâte briochée, pétrie longuement pour obtenir une mie souple, presque nuageuse. La double pousse laisse la levure travailler tranquillement ; le résultat se déchire à la main, sans s’effriter.
À l’intérieur, le duo gagneur, ce sont les oignons caramélisés au vin blanc et à la cassonade, bien bruns, jamais brûlés, et un cœur de pâte briochée gorgée de beurre d’ail. La mozzarella, généreuse, file à chaque bouchée : on a là des rolls apéritifs oignons caramélisés mozzarella qui sonnent comme une promesse de seconde tournée.
Étapes pas à pas : caraméliser, rouler, dorer, dévorer
On commence par la pâte, qu’on laisse lever pendant que l’ail confit doucement et que les oignons colorent. Ensuite, tout se joue au façonnage : rectangle régulier, roulage serré sans écraser, découpe nette, puis cuisson maîtrisée pour garder un centre fondant et un dessus bien doré.
👨🍳 Les étapes de préparation
- Préparation : Activer la levure dans le lait sucré, puis mélanger avec farine, sel et œuf ; incorporer le beurre et pétrir 15 à 20 min, laisser lever 1 h 30.
- Technique : Confire l’ail dans l’huile à 140 °C, l’écraser avec beurre et persil ; faire revenir les oignons, déglacer au vin blanc, ajouter cassonade et caraméliser doucement.
- Cuisson : Étaler la pâte en rectangle, tartiner de beurre d’ail, parsemer mozzarella et oignons ; rouler serré, couper 6 à 8 rolls, laisser lever 30 min et dorer à l’œuf.
- Finition : Cuire 25 à 30 min à 180 °C jusqu’à croûte bien dorée ; badigeonner aussitôt de beurre d’ail restant et servir tièdes.
Comment s’organiser : à l’avance, au congélateur, et quoi servir avec
On peut façonner les rolls dans le plat la veille, couvrir et laisser pousser lentement au réfrigérateur ; le jour J, ils reviennent à température ambiante avant d’enfourner. Les restes (s’il en reste) se congèlent cuits, puis se réchauffent quelques minutes à 160 °C, couverts d’un papier aluminium.
Côté accompagnement, une sauce yaourt-citron ou crème fraîche aux herbes apporte une note fraîche qui réveille les oignons caramélisés. Une bière blonde légère ou un blanc sec complètent parfaitement ces bouchées encore tièdes qu’on s’arrache à peine sorties du four.
En bref
- 🍽️ Rolls apéritifs oignons caramélisés mozzarella, en pâte briochée maison, prêts en environ 2 h 30 entre pétrissage, pousses et cuisson maîtrisée.
- 🔥 Pâte longuement pétrie, ail confit, oignons déglacés au vin blanc et mozzarella généreuse s’assemblent en spirales moelleuses à partager dès la sortie du four.
- 🤫 Quelques astuces de chef, du choix de la levure à la coupe des spirales, changent la texture filante et l’odeur irrésistible de ces bouchées.
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