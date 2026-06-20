Je faisais ramoner ma cheminée 1 fois par an : cette règle de l’assurance habitation peut vous coûter très cher

Comme beaucoup de propriétaires, j’étais persuadé qu’un ramonage par an suffisait, jusqu’au jour où mon assureur m’a mis les textes sous le nez. Entre règlement sanitaire départemental et assurance habitation, ma cheminée n’avait finalement rien de vraiment en règle.

Cette phrase, « Je ramonais ma cheminée une fois par an comme tout le monde », pourrait être prononcée par n’importe quel propriétaire fier d’entretenir son foyer. Jusqu’au jour où l’assureur sort le contrat et les textes officiels : l’obligation de ramonage n’est pas un simple rendez-vous annuel, mais un cadre légal précis.

Entre le règlement sanitaire départemental, l’assureur habitation et le type d’appareil, la bonne fréquence n’est pas la même pour tout le monde. Pour éviter amende, incendie ou indemnisation rabotée, quelques réglages simples transforment la façon dont le ramonage est planifié.

Pourquoi « un ramonage par an » peut vous coûter très cher

Dans la loi française, la fameuse règle « un ramonage par an » n’existe pas telle quelle. Ce sont les règlements sanitaires départementaux qui fixent l’obligation ramonage cheminée : selon le département et le combustible, un à deux passages par an peuvent être imposés, dont au moins un pendant la période où l’appareil fonctionne.

Un défaut d’entretien ne met pas seulement la santé en danger, avec risque d’incendie de conduit ou d’intoxication au monoxyde de carbone. Il expose aussi à une contravention de 3e classe, jusqu’à 450 €, et à des pertes financières lourdes : certains contrats d’assurance habitation prévoient une franchise spéciale de 20 % ou 2 000 € si le sinistre vient d’un conduit non ramoné.

Ce que dit vraiment la loi : le rôle clé du règlement sanitaire départemental

Concrètement, l’entretien des conduits de fumée est défini par le Règlement sanitaire départemental, inspiré d’un texte national appelé Règlement sanitaire départemental type. Il vise tous les conduits qui évacuent des fumées de combustion : cheminée ouverte ou insert, poêle à bois, à fioul ou à charbon, chaudière, appareil de cuisson ou de production d’eau chaude.

Le ramonage doit être réalisé par une entreprise qualifiée par l’Organisme professionnel de qualification et de classification du bâtiment (Qualibat). Le professionnel effectue un ramonage mécanique avec un hérisson, puis remet un certificat de ramonage attestant la vacuité du conduit sur toute sa longueur, la date et la périodicité, les appareils concernés et les anomalies observées. Bricoler soi-même ou utiliser une simple bûche de ramonage ne suffit pas, ces méthodes ne sont pas reconnues par les assurances.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Sérénité financière 9 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? Parce qu’elle s’appuie à la fois sur le règlement sanitaire départemental et sur le contrat d’assurance habitation, tout en exigeant un certificat de ramonage délivré par un professionnel Qualibat. En cas d’incendie, ces preuves limitent fortement le risque de franchise majorée ou de refus d’indemnisation. 💡 Le petit plus : Demander au ramoneur d’indiquer clairement sur le certificat la périodicité recommandée (annuel ou semestriel) et les anomalies repérées, puis le numériser et le stocker dans un cloud ou un coffre-fort numérique. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : Compter sur une simple bûche de ramonage ou un ramonage fait maison sans faire intervenir une entreprise qualifiée, ni obtenir de certificat officiel reconnu par l’assurance.

Ma nouvelle stratégie de ramonage : aligner loi, assurance et réalité de mon usage

Pour être en règle sans stress, une méthode simple fonctionne bien. D’abord, vérifier sur le site de la préfecture ou en mairie le Règlement sanitaire de son département pour connaître la fréquence minimale. Ensuite, relire les conditions générales de son contrat d’assurance habitation : certaines compagnies exigent un ramonage annuel, d’autres appliquent une franchise renforcée si l’entretien fait défaut.

Puis, adapter l’agenda à la réalité du logement : au minimum ce que la loi impose, et souvent deux passages pour les poêles à bois très sollicités. Un ramonage avant l’automne, un autre en fin de saison si nécessaire. Dans un logement loué, l’utilisateur du foyer, souvent le locataire, prend en charge le ramonage des conduits individuels ; le propriétaire ou le syndic s’occupe des conduits collectifs. Chaque certificat est à conserver, de préférence scanné, pour pouvoir le transmettre vite en cas de sinistre.