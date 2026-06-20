Ces mots de tous les jours que vous utilisez sans y penser révèlent ce que votre attention fuit vraiment dans votre vie

De la scène tendue de L’amour est dans le pré aux travaux de Lera Boroditsky, ce récit remonte la piste de vos mots. Il révèle comment ils trahissent votre manière de regarder le monde.

Au restaurant, Françoise craque. Face à Laurent, l’agriculteur de L’amour est dans le pré, elle lâche : « Je vais vous laisser… Je vais me foutre dehors toute seule. » Lui ne relève pas d’abord le fond, mais la forme : « Fais attention à ton vocabulaire ! » Dans cette scène très télé, quelque chose de très intime se joue pourtant : la façon dont chacun regarde la situation à travers ses mots.

Car derrière le vocabulaire, il ne s’agit pas seulement de politesse. Ce que vous dites en dit long sur ce à quoi votre esprit prête vraiment attention : au rejet ou au choix, à la faute ou à l’accident, au concret ou au flou. Le plus souvent, ces habitudes lexicales tournent en pilote automatique. Jusqu’au jour où quelqu’un vous fait, comme Laurent, ce genre de remarque qui pique.

Quand vos mots exposent votre regard sur vous‑même et sur les autres

Dans la bouche de Françoise, « me foutre dehors » ne décrit pas une décision, mais une expulsion. Elle aurait pu dire « je vais partir » ou « je préfère m’arrêter là ». En choisissant un verbe familier, violent, elle oriente l’attention sur l’idée d’être rejetée, même si c’est elle qui prend les devants. Un peu plus tôt, elle expliquait la vie à deux en cuisine par « sinon on s’engueule » : là encore, le conflit est au centre de la phrase avant même qu’il existe.

Laurent, lui, a son propre lexique révélateur. Quand il rappelle qu’il a montré dans son portrait qu’il savait cuisiner et qu’il « ne cherchait pas une bobonne à la maison », il signale qu’il surveille de près la répartition des rôles. Lorsqu’il dit que « la cuisine à quatre mains, ça [lui] plaît » ou que « pour l’instant, il y a Laurence qui est ‘plus plus' », il installe une hiérarchie affective très claire. Sans le dire frontalement, il dirige l’attention sur ce qui compte pour lui : le partage, la politesse, le classement des liens.

Vocabulaire et attention : ce que montre la recherche cognitive

En lecture, les éditeurs voient passer d’autres tics. Des personnages qui « se sont fait mal » ou des vases qui « se sont retrouvés cassés », sans jamais qu’un sujet soit nommé. Sur quelques pages, ce n’est qu’un style. Sur des centaines, cela devient une habitude d’esprit : tenir la cause à distance. Les mots ne sont pas une décoration, ils dessinent la forme de l’attention, les endroits où l’on accepte de regarder en face.

La psychologue Lera Boroditsky l’a montré avec des expériences sur des vidéos d’accidents. Les anglophones, dont la langue pousse vers « il a cassé le vase », retiennent mieux qui a fait quoi que des locuteurs dont la langue autorise plus facilement « le vase s’est cassé ». Dans une communauté d’Australie où l’on dit « la tasse est au sud-est de l’assiette » plutôt qu’à gauche, même les enfants savent pointer le nord avec une précision bluffante. Le langage n’enferme pas la pensée, mais, comme le résume la chercheuse, « de petites variations dans la langue peuvent entraîner de grandes différences dans la façon dont une personne fait l’expérience du monde ».

Écouter vos tournures comme un miroir de vos habitudes d’attention

Vu de loin, ce ne sont pas quelques mots isolés qui parlent, c’est le motif qui se répète. Toujours « ça s’est mal passé » plutôt que « j’ai oublié de prévenir », beaucoup de « on » à la place de « je », des « c’est compliqué » sans détail concret… Ces réflexes linguistiques signalent souvent là où l’attention n’aime pas s’attarder : sur sa part de responsabilité, sur ses émotions précises, sur les faits plutôt que sur le brouillard.

Pour vous observer sans vous juger, vous pouvez vous poser quelques questions :

Est-ce que j’utilise souvent « on » au lieu de « je » ?

Est-ce que je laisse « les choses se faire » au lieu de nommer qui fait quoi ?

Mes émotions se résument‑elles à « ça va / ça ne va pas / je suis stressée » ?

Est-ce que je me parle avec des mots que je n’oserais pas utiliser pour une amie ?

Est-ce que je décris une situation ou je dis juste « c’est la galère » ?

Noter trois phrases que vous répétez souvent, puis en écrire une version où vous nommez mieux l’agent, le fait ou l’émotion, revient déjà à réentraîner votre attention. Les études de Anne Cunningham et Keith Stanovich rappellent qu’un bain régulier de lecture augmente la variété des mots disponibles ; en pratique, cela offre surtout plus de nuances pour regarder le réel, et vous‑même, de plus près.