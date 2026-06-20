Relire un livre : cette « mauvaise habitude » que vous culpabilisez pourrait être votre meilleur investissement caché

Entre pile à lire qui déborde et petite voix qui culpabilise, relire le même roman paraît futile. Pourtant, des chercheurs montrent que ce geste change bien plus que l’on croit.

Votre pile de livres à lire déborde, et pourtant vous avez envie de reprendre ce roman déjà lu deux fois. Tout de suite, une petite voix accuse : « Tu perds ton temps, lis autre chose. » Cette culpabilité est très répandue. Elle ne résiste pourtant pas longtemps quand on regarde ce que disent les chercheurs sur la relecture.

Relire un livre n’est pas une perte de temps, c’est changer de niveau de jeu. La première fois, on court après l’histoire. Ensuite, on a enfin l’espace pour voir la construction, se mesurer au texte, y chercher du réconfort. Autrement dit, ce que vous gagnez à relire dépasse largement le simple nombre de titres cochés.

Relire un livre pour vraiment le lire

On ne fait vraiment connaissance avec un livre qu’à la deuxième fois. Le romancier Vladimir Nabokov le résumait ainsi pour ses étudiants : « Curieusement, on ne peut pas lire un livre, on ne peut que le relire. » La formule peut surprendre, mais elle découle d’un constat simple : la première fois, nos yeux travaillent surtout à suivre la trame.

Des psychologues comme Nicholas Christenfeld ont même montré que connaître la fin d’une histoire augmente souvent le plaisir de lecture : libéré du suspense, le cerveau peut se concentrer sur les phrases, les indices, la musique du texte. Christenfeld compare l’intrigue à « un cintre qui sert à présenter un vêtement ». À la relecture, le cintre est réglé, on peut enfin admirer la coupe.

Relire un livre, c’est se mesurer à soi

Dans une étude publiée en 2012 dans le Journal of Consumer Research, Cristel Antonia Russell et Sidney Levy ont interrogé des personnes qui relisent des livres, revoient des films, revisitent des lieux. Leur conclusion : on ne revient pas pour le suspense, mais pour se jauger. Le texte reste identique, le lecteur, lui, a changé, et c’est cette comparaison qui nourrit la relecture.

Relire le même roman à 20 ans puis à 40 n’a rien d’un copier-coller : on n’y voit plus les mêmes injustices, on ne s’identifie plus au même personnage. Beaucoup décrivent leurs livres favoris comme un miroir temporel ou un livre doudou. Dans une enquête sur la relecture, près de 75 % des répondants parlaient de plaisir, de réconfort ou de bien-être plutôt que d’ennui.

Pourquoi relire un livre est un vrai investissement

La neuroscientifique Maryanne Wolf rappelle que la « lecture profonde », lente et pleinement attentive, n’est pas un réflexe automatique. Entre les notifications et la lecture en diagonale, cette capacité s’érode vite. Relire un roman déjà connu évite le simple déchiffrage et libère de la place pour faire des liens, réfléchir, ressentir : c’est une salle de sport douce pour votre cerveau de lectrice.

Niveau gestion du temps, relire peut même être plus rentable que multiplier les lectures distraites. Un seul livre important, revisité, laisse souvent plus de traces que trois romans avalés en vitesse. L’écrivain Daniel Pennac a d’ailleurs inscrit le « droit de relire » dans ses droits du lecteur. Rien n’empêche d’alterner découvertes et retrouvailles : votre étagère devient alors un lieu d’exploration, pas un tableau Excel à remplir.