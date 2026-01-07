Carrefour casse le prix de ce plaid beige moelleux : 29 € pour transformer votre hiver sans monter le chauffage

Le thermomètre qui chute, les soirées qui s’allongent, le canapé qui devient quartier général des séries… En plein cœur de l’hiver, beaucoup cherchent comment gagner en chaleur sans augmenter le chauffage ni refaire toute la déco. Un bon plaid peut vraiment changer la donne, surtout quand il réussit à être à la fois chaud, doux et assez chic pour rester en vue dans le salon.

Dans ce contexte, la couverture beige TEX HOME 140x200 cm proposée chez Carrefour attire l’attention. Ce modèle joue sur une taille généreuse, une matière moelleuse et une teinte passe-partout, avec un prix ramené à 29 € au lieu de 39 € jusqu’au 12 janvier, en magasin et en ligne, selon les points de vente. De quoi intriguer les frileux en quête de cocooning raisonnable.

Une couverture TEX HOME 140x200 cm taillée pour le cocooning

Le format 140x200 cm correspond au standard pratique pour une personne : suffisamment long pour couvrir des épaules jusqu’aux pieds sur le canapé, tout en restant facile à plier et à poser au bout d’un fauteuil. Ce n’est ni une petite jetée décorative ni une couette encombrante, mais une vraie couverture d’appoint qui suit du salon à la chambre sans prendre toute la place.

Côté toucher, ce plaid se compose de microfibre imprimée velours uni avec une enveloppe en polyester. La microfibre retient bien la chaleur tout en restant légère sur le corps, et l’effet velours apporte ce côté presque "peluche" apprécié en hiver. On peut rester longtemps dessous devant un film ou en télétravail sans avoir l’impression d’être écrasé par une couche trop épaisse.

Un plaid beige Carrefour facile à assortir à la déco

La couleur beige choisie pour cette couverture TEX HOME joue la carte de la neutralité. Cette teinte douce s’accorde avec un canapé gris, bleu marine, vert sapin ou en cuir, sans jurer avec les coussins existants. Dans un intérieur scandinave, bohème ou plus classique, elle apporte une petite touche lumineuse qui réchauffe visuellement la pièce sans l’alourdir.

Ce format unique reste polyvalent : dans un studio, il sert de plaid de canapé le jour et de couverture d’appoint la nuit ; dans un salon familial, il accompagne les marathons de films ou de lecture. Il peut aussi compléter un lit une place ou un couchage d’amis. Parmi les profils concernés, on retrouve par exemple :

l’étudiant ou l’habitant de petit logement qui cherche une seule couverture multiusage ;

le télétravailleur qui a froid aux jambes au bureau à domicile ;

le foyer qui veut un plaid commun pour les soirées devant la télévision ;

ceux qui ajoutent une couche au bout du lit pendant les nuits les plus fraîches.

Prix, promotion et entretien de la couverture TEX HOME Carrefour

Sur le plan tarifaire, cette couverture beige TEX HOME 140x200 cm passe à 29 € au lieu de 39 €, soit 10 € de réduction immédiate en plein cœur de la saison froide. L’offre s’applique en magasin et sur le site de Carrefour jusqu’au 12 janvier, selon les magasins participants, avec un risque habituel de stocks limités sur ce type d’article saisonnier.

Pour l’entretien, la matière en polyester se lave en machine sur cycle doux, avec une température modérée et sans sèche-linge trop chaud afin de préserver l’aspect velours et le moelleux au fil des lavages. Une fois sèche, la couverture se replie simplement au bout du canapé ou en bout de lit, prête à resservir dès que la température baisse à nouveau.