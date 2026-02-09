Carrefour casse les prix : cet aspirateur eau et poussière 15 L à 29 € séduit les bricoleurs, mais fiable ?

Proposé à moins de 30 € chez Carrefour jusqu'au 16 février 2026, un aspirateur eau et poussière 15L attire l'œil des bricoleurs. Ce prix mini cache-t-il un simple gadget ou un vrai renfort pour le garage ?

En plein mois de février, beaucoup commencent à regarder leur garage ou la voiture avec appréhension. Poussière de plâtre, feuilles collées au sol, flaques laissées par les chaussures mouillées : l’aspirateur du salon montre vite ses limites face à ces saletés plus coriaces, surtout quand l’eau s’en mêle.

Depuis quelques jours, une référence repérée dans les rayons de Carrefour attire donc l’oeil des bricoleurs attentifs à leur budget. Il s’agit d’un aspirateur eau et poussière prévu pour l’atelier ou le garage, proposé à 29 € au lieu de 34 € dans certains magasins, avec une promotion annoncée jusqu’au 16 février 2026 sous réserve de stocks. Reste à savoir si ce petit prix cache un simple gadget ou un vrai allié de chantier.

Aspirateur eau et poussière 15L Carrefour : un vrai appareil d’atelier à prix mini

Sous la barre symbolique des 30 €, on trouve d’ordinaire plutôt des petits accessoires que des aspirateurs cuve capables d’encaisser gravats légers et liquides. Ce positionnement tarifaire agressif place ce modèle dans la catégorie des outils « malins » que l’on achète pour soulager le matériel principal. Pour un ménage qui surveille chaque dépense, pouvoir s’offrir un appareil dédié aux travaux sales sans dépasser ce budget reste assez rare.

Pour beaucoup de foyers, l’intérêt principal se trouve là : préserver l’aspirateur traîneau ou balai du quotidien. La poussière de plâtre très fine, les copeaux de bois ou l’humidité qui s’infiltre dans le moteur peuvent écourter brutalement la vie d’un appareil acheté bien plus cher. En utilisant ce 15 litres pour le garage, la cave, l’atelier ou les petits dégâts des eaux, on laisse l’aspirateur du séjour se concentrer sur les sols propres.

Aspirateur eau et poussière 15L : ce que promet la fiche technique

Derrière son prix serré, cet aspirateur eau et poussière 15L affiche tout de même une puissance de 1000 W et une dépression de 18 kPa, suffisantes pour aspirer poussières, sciure ou petits débris dans un atelier domestique. Sa cuve en acier inox de 15 litres offre un bon compromis : assez grande pour éviter de la vider en permanence, assez compacte pour rester maniable avec ses 4,7 kg environ. L’aspiration de liquides vient en renfort pour éponger une cave légèrement inondée ou une terrasse détrempée.

Côté accessoires, le carton comprend un suceur pour eau et poussières, un embout à fente pour les coins difficiles, un flexible de 1,5 mètre et trois tubes plastiques qui permettent d’atteindre facilement le sol ou le plafond. Le filtre mousse lavable limite les consommables à racheter et simplifie l’entretien après l’aspiration de liquides. Une fois rangé dans un placard ou au fond du garage, l’encombrement reste contenu pour un aspirateur cuve, ce qui parle autant aux habitants de maison qu’aux bricoleurs en appartement.

Pour quels bricoleurs cet aspirateur Carrefour devient vraiment intéressant ?

Avec sa cuve de 15 litres et sa puissance correcte, ce modèle vise surtout le bricoleur du dimanche qui perce deux cloisons par an, le propriétaire qui veut garder un garage propre ou celui qui aspire régulièrement l’intérieur de sa voiture. Pour un gros chantier récurrent, un appareil plus volumineux restera mieux adapté, d’autant que cette référence Carrefour est proposée en série limitée dans le temps et en quantité.