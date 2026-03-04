CASA lance ce salon de jardin à 115 € qui ridiculise les grandes enseignes et donne l’illusion d’un modèle à 1 500 €

Les prix des salons de jardin flambent, mais un modèle CASA Baja à 114,99 € sème le trouble chez les grandes enseignes. Que vaut vraiment ce coin lounge au look luxe ?

Les premiers rayons de soleil reviennent, et avec eux l’envie de transformer balcon, terrasse ou jardin en vraie pièce à vivre. Sauf qu’au rayon outdoor, la douche est souvent froide : salons de jardin complets à plusieurs centaines d’euros, tables seules affichées à 700, 1 500 voire près de 2 000 €. Le rêve d’un coin cosy semble réservé aux gros budgets.

Une enseigne grand public vient pourtant bousculer ce scénario. L’enseigne de déco CASA mise sur un nouveau venu, le salon de jardin CASA Baja, pensé pour créer un véritable havre de paix sans ruiner les projets vacances. Un ensemble compact, looké comme du mobilier de designer, qui commence déjà à faire de l’ombre aux grandes enseignes.

Salons de jardin : des prix qui flambent, sauf la surprise CASA

Sur le marché, même les soi-disant bons plans restent élevés : une sélection de salons dits à prix cassés se situe souvent entre 139,99 € et 589,99 €. Et ce ne sont que des ensembles classiques. Certaines tables hautes d’extérieur montent à 578 €, 725 € ou plus de 800 €, quand d’autres modèles frôlent 1 350 €, 1 499 € voire 1 955 €.

Où se placer quand on rêve d’une ambiance bohème chic, de matières naturelles et de confort, sans pouvoir dépasser les 500 € ? Beaucoup finissent par se tourner vers la fast decoration, ces ensembles en plastique peu chers mais qui s’abîment en une saison. D’où l’intérêt, forcément, d’un salon abordable capable d’offrir un rendu haut de gamme.

CASA Baja : un salon de jardin à 114,99 € qui imite le luxe

Face à ces montants, le salon de jardin CASA Baja fait figure d’ovni. Pour 114,99 €, cet ensemble crée un vrai coin lounge dehors, avec lignes épurées et silhouette soignée qui donnent l’impression d’un mobilier à 1 500 €. Visuellement, il joue clairement dans la cour des grands, tout en restant dans un budget inférieur à bien des tables seules.

Son atout ne se limite pas au look. Les assises, pensées pour être accueillantes, gagnent en confort avec des coussins au toucher moelleux, parfaits pour les longues discussions d’été ou les cafés du matin. La structure affiche une stabilité rassurante, loin des meubles qui vacillent au premier coup de vent, ce qui en fait une base solide pour une déco durable et une vraie démarche de slow life.

Comment sublimer balcon, terrasse ou jardin avec le salon CASA Baja

Grâce à son design sobre, le modèle Baja s’adapte aussi bien à un balcon urbain qu’à une terrasse de maison de campagne. Sur une petite surface, il suffit de le placer contre un garde-corps ou un mur, puis de délimiter le coin détente avec un tapis d’extérieur en jute. Quelques plantes en pot créent aussitôt une bulle plus intime, même à quelques mètres de la rue.

Pour renforcer le côté cocooning sans exploser la note, quelques accessoires suffisent :

des coussins dans des tonalités terracotta, beige ou vert sauge pour réchauffer l’ensemble ;

une guirlande guinguette au-dessus du salon pour prolonger les soirées ;

un ou deux oliviers nains, ou des graminées, pour installer une atmosphère de havre de paix.