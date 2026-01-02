Castorama brade ce coffret Magnusson 122 pièces à 89 € seulement, mais un détail invisible change tout

Un coffret d’outils complet, une grande enseigne de bricolage et un prix qui passe sous un seuil psychologique : le trio a de quoi faire lever un sourcil aux bricoleurs comme aux simples locataires qui en ont assez d’emprunter un tournevis. Le début d’année 2026 réserve une remise rarement vue sur un kit déjà bien connu en rayon.

Après les fêtes, le budget a souvent fondu alors que l’envie de remettre la maison en état grandit. Chez Castorama, le coffret Magnusson 122 pièces tombe à 89 €, une offre limitée qui vise justement celles et ceux qui veulent s’équiper sérieusement sans aligner les achats à l’unité. De quoi se demander ce que cache exactement cette mallette à ce tarif.

89 € chez Castorama : une promo qui tombe au bon moment

Affiché à l’origine à 109 €, le kit passe à 89 €, soit 20 € d’économie immédiate, environ 81,50 € une fois convertis en dollars. Le prix reste valable jusqu’au 5 janvier 2026, en ligne et en magasin selon les disponibilités. Pour un coffret de 122 éléments, cela revient à moins d’un euro par outil, ce qui le place aujourd’hui parmi les gros coups de projecteur de la catégorie mallettes d’outillage.

Ce n’est pas la première baisse sur ce modèle : une précédente opération l’avait déjà fait descendre à 99 € à l’automne 2025. La fenêtre actuelle sous la barre des 90 € s’adresse autant aux primo-accédants qui emménagent qu’aux propriétaires qui préparent tranquillement les petits travaux de printemps, en étalant la dépense dès l’hiver.

Que trouve-t-on dans le coffret Magnusson 122 pièces ?

Le kit rassemble l’essentiel pour répondre à la plupart des besoins domestiques et mécaniques courants. On y retrouve des tournevis à pointes mixtes, un large jeu d’embouts compatibles avec les vis les plus fréquentes, des cliquets, un assortiment de douilles et des pinces pour tenir, couper ou ajuster. Concrètement, il couvre le montage de meubles, les réglages de quincaillerie, l’entretien d’un vélo ou une petite intervention sur une voiture.

Tournevis et embouts pour vis plates, cruciformes et formats courants

Clés à cliquet et jeu de douilles de différents diamètres

Pinces de maintien et de coupe pour les finitions

Accessoires rangés par taille pour s’y retrouver en un coup d’œil

Qualité, garantie à vie et limites : pour quel type de bricoleur ?

La mallette mesure 45,5 × 34,5 × 16 cm pour un poids de 8,8 kg, dans une coque mêlant plastique, aluminium et acier. Les outils en alliage chrome-vanadium visent une utilisation durable, avec une garantie à vie accordée par le fabricant sur ce coffret. Sur le site de l’enseigne, il obtient une note moyenne de 4,62 sur 5 basée sur 99 avis, les commentaires saluant surtout le rapport contenu/prix et le côté prêt à l’emploi pour un atelier rangé.

Le fabricant le destine aux usages maison et à l’entretien courant, pas aux conditions de chantier intensives. La mallette n’est pas conçue pour résister à l’humidité prolongée, ce qui invite à la stocker dans un intérieur sec plutôt que dans un abri ouvert. Elle cible donc les bricoleurs occasionnels ou réguliers qui veulent un ensemble tout-en-un pour la maison et le garage, plutôt que les professionnels amenés à travailler en extérieur sur des chantiers exposés.