Castorama brade cette scie circulaire Bosch performante : comment certains la paient moins de 100 € aujourd’hui

Des coupes nettes sans casser la tirelire, c’est la promesse de cette promo bricolage d’hiver. Week-ends parquet, meubles sur mesure ou rangements, beaucoup cherchent une scie fiable sans exploser le budget. Au rayon outillage de Castorama, la scie circulaire Bosch PKS 66-2AF s’invite justement dans cette catégorie.

Affichée à 119,90 € au lieu de 135,90 €, cette scie circulaire profite en plus d’une offre de remboursement Bosch de 30 € pour les achats effectués entre le 15 novembre 2025 et le 5 janvier 2026. Au final, le prix descend autour de 90 €. De quoi attirer aussi bien les débutants que les bricoleurs déjà équipés.

Bosch PKS 66-2AF : la scie circulaire qui rassure

Avec son moteur de 1 600 W tournant à 5 000 tours par minute, la Bosch PKS 66-2AF encaisse sans peine les épaisseurs courantes de bois. Sa profondeur de coupe atteint 66 mm à 90° et 48 mm à 45°, suffisante pour la majorité des parquets, plans de travail et panneaux de la maison.

Le boîtier CleanSystem récupère plus de 85 % des poussières, un atout pour travailler en intérieur sans tout recouvrir. La poignée Softgrip et le poids de 5,4 kg offrent une prise en main stable avec le rail de guidage fourni. Même des mains peu expérimentées arrivent plus facilement à garder une coupe droite.

Coupe nette, atelier plus propre : ce que propose Bosch

Le système CutControl matérialise le trait de scie à l’avant de la semelle pour suivre plus sereinement sa ligne. La plaque de base robuste stabilise l’outil, tandis que le capot de protection en aluminium protège lame et utilisateur. Le blocage de broche autorise un changement de lame rapide, pratique pour adapter l’outil à différents bois ou panneaux.

L’électronique embarquée limite les risques de surcharge ou de surintensité, un détail rassurant pour ceux qui utilisent ponctuellement ce type de machine. La conception vise un usage régulier, avec une garantie d’un an prolongeable de deux ans en s’inscrivant sur le site Bosch dans les 30 jours suivant l’achat. On note toutefois l’absence de mallette et un démarrage non progressif.

Promo Castorama : faire passer la Bosch sous les 100 €

Chez Castorama, la scie circulaire filaire Bosch PKS 66-2AF est proposée à 119,90 € au lieu de 135,90 €, soit 16 € de remise immédiate. Entre le 15 novembre 2025 et le 5 janvier 2026, une offre de remboursement de 30 € permet de tomber autour des 90 €. Il suffit de conserver son ticket de caisse puis de remplir le formulaire en ligne après l’achat.

Ce positionnement tarifaire vise surtout celles et ceux qui prévoient des travaux d’aménagement intérieur. Pose de parquet, découpe de plans de travail ou fabrication de caissons deviennent plus accessibles avec une scie capable de couper profond tout en limitant la poussière. Il reste simplement à vérifier que la puissance filaire, la profondeur de 66 mm et le poids correspondent à vos projets.