Castorama casse en ce moment le prix de cet établi pliant ultra solide qui libère enfin votre coin bricolage

Un coin de table encombré, des outils introuvables au moment crucial… Beaucoup de bricoleurs connaissent ce scénario, surtout quand l’atelier se résume à un bout de salon, une cave humide ou un garage déjà plein. Avec l’hiver et les longues soirées à la maison, l’envie de réparer, monter ou décorer se fait sentir, mais la place manque.

Quand chaque mètre carré compte, l’organisation devient décisive. Pour beaucoup, installer un établi semble incompatible avec un petit appartement. Pourtant, un établi pliant compact et solide peut transformer un renfoncement ou un bout de mur en vrai atelier, puis disparaître aussitôt le bricolage terminé.

Pourquoi un établi pliant change tout dans un petit atelier

Un atelier, même improvisé derrière une porte, libère l’esprit et donne envie de lancer de nouveaux projets. Trouver tout de suite vis, marteau ou perceuse évite de perdre du temps et de repousser ses idées. À l’inverse, un espace mal aménagé décourage vite, surtout quand la surface de travail est encombrée et que les outils traînent un peu partout.

C’est là que l’établi pliant Magnusson devient intéressant. Résistant, léger et portable, il se déplie en quelques minutes : on sort les pieds de leur compartiment, on les clipse au plateau et c’est prêt. Malgré son format compact, il accepte jusqu’à 453 kg de charge, de quoi visser, scier, poncer ou assembler sans crainte. Une fois replié, il mesure seulement 88 cm de long sur 11 cm de large, assez fin pour se glisser sous un lit ou dans un placard.

Un bon plan Magnusson chez Castorama pour s’équiper sans se ruiner

Autre argument qui pèse dans la balance : son prix en ce moment. L’établi pliant Magnusson est proposé à 59,42€ au lieu de 69,90€ dans les magasins Castorama participants jusqu’au 5 janvier 2026, selon disponibilité. À l’échelle d’un marché où un établi peut aller de 50 à 2000 €, cette remise de plus de 10€ tombe bien en période post-fêtes, quand le budget reste serré.

La somme économisée peut servir à compléter l’installation avec des indispensables : un coffret de forets, quelques serre-joints ou une bonne boîte de vis trouvent tout de suite leur place autour du plateau. Les enseignes préviennent que les stocks peuvent partir vite à cette saison, beaucoup profitant des congés d’hiver pour réorganiser garage, cave ou coin bricolage.

Aménager un coin bricolage malin autour de l’établi pliant Magnusson

Une fois l’établi déballé, tout se joue dans les habitudes. Choisir une zone facile d’accès, protéger le sol si besoin, garder les outils préférés à portée de main et nettoyer systématiquement le plateau après chaque session rendent le bricolage plus fluide. Boîtes transparentes ou caisses à compartiments aident à trier vis, chevilles et petits accessoires tout en libérant la surface de travail. Ensuite, il suffit de replier l’établi et de le ranger sous un lit ou dans un placard pour retrouver un salon impeccable.