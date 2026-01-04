Castorama : ce rideau thermique chic à 25 € peut réchauffer votre hiver et alléger vos factures, ne tardez pas

Janvier s'installe et avec lui ce froid qui traverse les vitres dès la nuit tombée. Le chauffage tourne, les factures suivent, et l'on se résigne vite à vivre avec un courant d'air derrière le canapé. On imagine souvent qu'il faut engager des travaux lourds ou accepter des rideaux épais peu élégants pour améliorer le confort. Pourtant, un simple textile bien choisi peut déjà changer la température ressentie dans la pièce.

Dans les rayons de Castorama, un modèle se distingue cet hiver : un rideau occultant thermique au tombé chic, doublé polaire, proposé à 25,80 € au lieu de 36,90 €, soit environ 11 € d'économie par panneau. Coloris beige doux, grandes dimensions, avis clients flatteurs… Le tout sans ressembler à un rideau de chantier. De quoi intriguer quiconque cherche une astuce cosy et futée pour l'hiver.

Pourquoi ce rideau occultant thermique Castorama fait mieux que pousser le chauffage

Le premier réflexe quand la température chute reste souvent de monter le thermostat, alors que la chaleur s'échappe surtout par les vitrages. Fenêtres et baies vitrées créent des ponts thermiques qui refroidissent la pièce en quelques minutes, même avec un double vitrage récent. Un rideau occultant thermique Castorama agit comme une couche isolante supplémentaire devant le verre : il limite les déperditions de chaleur en hiver et aide à conserver la fraîcheur en été.

Le modèle GoodHome Vestris beige Serenity ajoute à cela une doublure polaire discrète qui transforme le rideau en bouclier. Le tissu épais bloque la lumière pour une obscurité presque totale, tout en participant à l'isolation phonique face aux bruits extérieurs. Les œillets glissent sur une tringle jusqu'à 32 mm et, une fois tiré, le panneau forme des ondulations régulières qui ferment visuellement la fenêtre comme une paroi douce et continue.

GoodHome Vestris Beige Serenity : un look haut de gamme à 25,80 €

Son coloris Beige Serenity, entre lin et sable, réchauffe immédiatement l'ambiance. L'effet tissé tricoté évite l'aspect plastique que l'on associe parfois aux rideaux techniques et s'accorde avec un décor scandinave, bohème ou urbain. Avec ses dimensions L.260 x l.140 cm, il habille sans peine une porte-fenêtre ou un mur haut sous plafond, et reste recoupable grâce au kit d'ourlet fourni, sans machine à coudre.

Côté budget, la promotion en cours fait passer ce modèle de 36,90 € à 25,80 €, soit 11,10 € d'économie immédiate par rideau, une offre valable jusqu'au 05/01/2026. Dans l'univers des rideaux thermiques, beaucoup de références similaires affichent plutôt 46,90 € pour un modèle velours Farm ou 69,90 € pour un rideau isolant Monndream, quand certains lots montent à plus de 70 €. Avec une note moyenne de 4,66 sur 5 basée sur 9 avis, Vestris se positionne comme une option chic et accessible.

Bien l'installer pour transformer la pièce en cocon

Pour tirer le meilleur parti de ce rideau isolant, la pose compte autant que le tissu. L'idéal consiste à placer la tringle au plus près du plafond et à choisir une largeur qui dépasse de chaque côté de la fenêtre, afin de couvrir le vitrage une fois le rideau tiré. Une grande ouverture gagnera à être équipée de deux panneaux plutôt qu'un seul, pour un recouvrement optimal et un rendu symétrique.