Castorama : cet outil de sol à 3,79 € fait l'unanimité chez les bricoleurs, ne lancez plus vos travaux sans lui

Gratter une vieille colle au sol, retirer des résidus de revêtement ou préparer un carrelage avant rénovation, beaucoup redoutent ce moment. Entre les outils trop lourds, les lames émoussées et les positions inconfortables, la corvée tourne vite au découragement. Dans les rayons outillage à main de Castorama, un petit accessoire change pourtant la donne pour ces travaux de rénovation de sol du quotidien.

Au milieu des grattoirs longs et des modèles professionnels, le grattoir de sol Eco 3 positions Castorama se fait discret avec son format compact, mais il affiche une note client de 4,8/5 sur Castorama.fr pour seulement 5 avis. Ce racloir multi-matériaux est vendu 3,79 € en 1er prix, tout en proposant une lame en acier au carbone et un réglage en trois positions. De quoi intriguer plus d’un bricoleur.

Un 1er prix Castorama pensé pour le bricolage du quotidien

Ce modèle porte le nom complet de grattoir de sol Eco 3 positions de lame L.170 x l.67 mm. Il mesure 170 mm de long pour 67 mm de large, avec une lame de 61 mm de long et 19 mm de large, le tout pour un poids d’environ 0,02 kg. Sa poignée en plastique noire et sa lame en acier au carbone en font un outil simple mais robuste, classé comme racloir multi-matériaux.

Positionné comme 1er prix dans la catégorie grattoirs de sol et grattoirs peinture, ce modèle compact est aussi le mieux noté de la sous-gamme, devant le grattoir long Eco 3 positions. Il bénéficie d’une garantie de 1 an et doit être tenu hors de portée des enfants, précise Castorama. Ce positionnement en fait un achat d’appoint facile à glisser dans une mallette, sans gonfler le budget travaux.

Trois positions de lame pour un racloir multi-matériaux polyvalent

Son système de lame à trois positions constitue le cœur de l’outil. Une première position permet le rangement sécurisé, la lame étant rentrée pour éviter les coupures pendant le transport ou entre deux passages. La seconde se réserve au travail : la lame sort alors sur toute sa largeur pour gratter colles et résidus, ou couper un revêtement souple. La troisième sert au changement rapide de lame, sans autre outil.

Cette mécanique simple ouvre la porte à de nombreux usages sur carrelage, parquet ou plancher. Les bricoleurs l’emploient pour décoller des plinthes, supprimer de la colle tenace sur carrelage, lisser un plancher avant pose d’un nouveau revêtement, retirer des autocollants ou nettoyer un balcon et une terrasse avant les beaux jours. Avec son faible poids, il reste maniable dans les recoins, au ras des murs ou près des jonctions.

Comment bien utiliser le grattoir de sol Castorama chez soi

Pour un grattage efficace, les avis d’utilisateurs conseillent de préparer le support : dépoussiérer, puis humidifier légèrement les zones très encrassées afin de ramollir les colles. Sur carrelage, l’outil se manipule avec une inclinaison faible, en avançant par petites bandes. Sur parquet ou plancher, la pression doit rester modérée et orientée dans le sens du bois pour limiter les marques. Chaque pause doit s’accompagner du retour en position de rangement.