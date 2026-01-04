Castorama : cette meuleuse sans fil Erbauer quasi pro tombe à 129 € mais un détail change tout pour vos chantiers

Flirter avec des performances d’outil pro sans exploser le budget de janvier, c’est un peu le rêve de beaucoup de bricoleurs. À l’heure où les chantiers redémarrent, une référence attire justement l’œil dans le rayon outillage de Castorama : une meuleuse d’angle sans fil pensée pour suivre le rythme des gros travaux maison.

La meuleuse sans fil Erbauer ERI1083GRD 18 V 125 mm est proposée en pack complet à 129,90 € au lieu de 149,90 €, soit 20 € d’économie, avec une offre limitée jusqu’au 5 janvier 2026. Derrière ce tarif, on trouve un équipement qui reprend plusieurs codes des modèles pros, tout en restant accessible aux bricoleurs avertis.

Promo Castorama sur la meuleuse sans fil Erbauer 18 V

Le pack Castorama réunit l’outil, une batterie Li‑ion 4 Ah EXT Keep Cool, un chargeur, une poignée auxiliaire, une clé, une protection 2 en 1 pour disque 125 mm et, selon la présentation, une mallette de transport. Autrement dit, pas besoin de racheter une batterie ou un chargeur à part pour démarrer ses coupes et meulages.

Dans le rayon, ce positionnement est plutôt agressif : certaines meuleuses 18 V concurrentes autour de 100 à 120 € sont vendues nues, sans batterie ni chargeur. Ici, on obtient un kit prêt à l’emploi, couvert par une garantie fabricant de 3 ans, ce qui rassure pour un outil destiné à être sollicité régulièrement.

Des performances proches d’une meuleuse d’angle pro

Le cœur de cette Erbauer, c’est son moteur brushless 2.0 alimenté en 18 V, annoncé à 10 000 tr/min avec des disques de 125 mm. Ce type de motorisation sans charbon offre une puissance plus constante et une usure réduite par rapport aux anciens moteurs, avec moins d’entretien. La machine travaille le métal ou la maçonnerie légère sans broncher, à condition de rester dans un usage raisonnable.

La batterie 4 Ah de la plateforme EXT 18 V, dotée de la technologie Keep Cool, vise à limiter la chauffe des cellules et à préserver l’autonomie. Le temps de charge tourne autour de 50 minutes pour une recharge complète. L’électronique embarquée gère le démarrage progressif, la protection contre la surcharge et l’anti‑redémarrage, des fonctions que l’on trouve habituellement sur des références de gamme supérieure.

Quel profil de bricoleur va vraiment en profiter ?

Avec ses 1,9 kg sans batterie et environ 3,6 kg une fois équipée, cette meuleuse reste maniable pour tronçonner une barrière métallique, couper des tiges filetées, reprendre des soudures ou faire quelques saignées dans un mur. La poignée principale soft grip et la poignée latérale 3 positions aident à garder le contrôle, tandis que le carter orientable et l’écran anti‑poussière sécurisent l’usage.

Le pack parle autant au bricoleur occasionnel qui veut un outil fiable et complet qu’à l’artisan qui cherche une seconde machine sans fil pour les interventions rapides. Pour des travaux très lourds et prolongés sur béton épais, une grosse meuleuse filaire 230 mm restera plus adaptée, mais pour la majorité des chantiers maison, cette Erbauer positionnée à 129,90 € offre un rapport puissance‑prix difficile à ignorer.