Cdiscount : ce buffet blanc mat design à moins de 200 € met le salon en ordre, le prix risque de ne pas durer

Au moment où 2026 démarre, beaucoup veulent un salon plus rangé et plus lumineux sans exploser le budget. Les meubles design restent souvent hors de prix, surtout quand on cherche un vrai buffet capable de tout avaler, de la vaisselle au linge de maison.

Surprise : Cdiscount met en avant un buffet blanc mat 150 cm au look très travaillé pour seulement 189 €, contre 389 € affichés auparavant. Un prix qui correspond d’ordinaire à des modèles bien plus petits ou d’occasion, ce qui change clairement la donne pour relooker son séjour sans culpabiliser.

Un buffet blanc mat 150 cm Cdiscount à moins de 200 €

Ce bon plan concerne le modèle VANKKA, un buffet de 150 cm de long proposé en finition blanc mat combiné chêne. Avec près de 200 € de réduction, on passe sous la barre symbolique des 200 €, un seuil rarement atteint pour un meuble de cette taille. Pour un intérieur en pleine réorganisation après les fêtes, ce positionnement prix séduit autant les primo‑équipés que ceux qui veulent remplacer un vieux bahut massif.

Visuellement, le buffet VANKKA mise sur des lignes droites, des façades blanches mates et des pieds en bois qui allègent la silhouette. Ce duo blanc mat et décor chêne rappelle le style scandinave, très apprécié pour son côté chaleureux et épuré. Installé dans un salon ou une salle à manger, il donne un rendu haut de gamme qui ne laisse pas deviner son tarif serré.

Format VANKKA : dimensions compactes et rangements futés

Avec ses 149,1 x 41,7 x 76,7 cm, ce buffet occupe visuellement l’espace sans gêner la circulation. La longueur habille facilement un mur nu, tandis que la profondeur contenue reste idéale dans un appartement où chaque mètre carré compte. Le plateau supérieur offre une belle surface pour poser une lampe, quelques livres ou une plante, sans empiéter sur le passage.

Côté intérieur, la configuration 2 portes et 3 tiroirs optimise vraiment le rangement. Les tiroirs centraux accueillent tout ce qui doit rester accessible au quotidien : couverts, nappes, serviettes, petits papiers à trier. Derrière les portes latérales, les compartiments plus larges reçoivent la vaisselle des grandes occasions, les plats encombrants ou encore le linge de table volumineux, pour une pièce de vie nettement plus ordonnée.

Blanc mat et chêne : une valeur sûre pour illuminer la pièce

La finition blanc mat a un atout majeur en hiver : elle reflète bien la lumière naturelle et agrandit visuellement la pièce, sans l’effet parfois daté du laqué brillant. Le contraste avec le décor chêne et les pieds en bois apporte de la chaleur, ce qui permet d’intégrer ce buffet aussi bien dans un intérieur industriel que dans une ambiance bohème ou plus classique.

Une fois monté, l’ensemble se prête facilement au jeu de la déco. On peut, par exemple, combiner ce buffet avec quelques éléments simples pour le sublimer :

une lampe design pour créer un coin lumière accueillant,

un grand miroir rond au‑dessus pour accentuer la profondeur,

deux ou trois plantes vertes qui tranchent avec le blanc mat.

En période post‑fêtes où les promotions partent vite, vérifier le prix et la disponibilité de ce buffet blanc mat 150 cm directement sur Cdiscount reste une étape clé pour profiter de ce bon plan rangement de début 2026.