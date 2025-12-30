Ce buffet blanc Ikea à 125 € fait un carton : l’astuce pour en profiter avant la fin de la promo

Entre les envies de renouveau et le besoin de faire des économies après les fêtes, la chasse au bon meuble se complique vite. Un vrai buffet blanc, stylé, assez grand pour ranger la vaisselle et les papiers, tout en restant abordable, se fait rare dans les rayons déco.

C’est précisément là que le buffet blanc VIHALS chez Ikea tire son épingle du jeu. Large de 140 cm, peu profond avec ses 37 cm et affiché à seulement 125 € pour les membres Ikea Family, il s’impose comme un des rares buffets à conjuguer style minimaliste et capacité de rangement généreuse à moins de 150 €. Reste à voir pourquoi ce modèle fait autant parler de lui en ce moment.

Un buffet blanc Ikea à 125 € grâce à Ikea Family

En tarif classique, ce buffet blanc est vendu 149 €, mais Ikea le propose à 125 € aux membres Ikea Family, soit 24 € d’économie, environ 16 % de remise. L’offre est annoncée valable du 26 novembre 2025 au 6 janvier 2026, en France, éco-participation Ecomaison de 4,20 € incluse dans le prix affiché.

Le programme de fidélité Ikea Family est gratuit et sans engagement, ce qui permet d’accéder facilement à ce tarif plancher. Pour un buffet de 140 cm de large, il reste difficile de trouver mieux en grande distribution à ce niveau de prix. L’enseigne prévient que l’offre est limitée dans le temps, et les stocks peuvent varier selon les magasins et la vente en ligne.

Design minimaliste et rangements malins pour petits espaces

Le buffet VIHALS affiche des dimensions bien étudiées : 140 cm de largeur, 75 cm de hauteur et seulement 37 cm de profondeur. Cette faible profondeur lui permet de se glisser dans un couloir, une petite salle à manger ou un studio sans gêner la circulation. Son look blanc, très épuré, s’associe aussi bien à un mobilier scandinave qu’à une déco plus industrielle ou bohème.

Côté rangement, le meuble combine deux tiroirs profonds au centre et deux portes avec tablette réglable derrière chacune, pratique pour adapter la hauteur aux piles d’assiettes ou aux boîtes. Les tablettes supportent jusqu’à 18 kg, de quoi loger vaisselle du quotidien, linge de table ou dossiers. Fabriqué en panneaux de particules recouverts d’une peinture acrylique, il utilise des matériaux en partie renouvelables et doit être fixé au mur grâce au dispositif fourni.

Idées pour personnaliser ce buffet blanc Ikea à petit prix

Base neutre, le buffet blanc sert de toile de fond idéale pour une déco sur mesure sans vider le portefeuille. Quelques accessoires suffisent à changer totalement l’ambiance du salon ou de l’entrée, en suivant les tendances matières naturelles et couleurs sobres mises en avant par Ikea.