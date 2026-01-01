Ce canapé 2 places ikea très convoité : pourquoi cette offre à moins de 630 € séduit tant de foyers français

Entre la grisaille de janvier et les bonnes résolutions budget, l'idée de changer de canapé tombe souvent à la trappe. Pourtant, il suffit parfois d'une seule pièce pour réchauffer tout un salon sans repartir de zéro. Chez IKEA, un modèle coche en ce moment toutes ces cases, avec un vrai look de magazine et un prix qui détonne dans l'allée des canapés 2 places.

Son nom : canapé 2 places LANDSKRONA, version grise, actuellement en pleine opération spéciale chez le géant suédois. Affiché d'ordinaire à 899 €, il passe pour une durée limitée à 629 € pour les détenteurs de la carte IKEA Family, soit environ 270 € d'économie. Cette remise de 30 % sur une pièce déjà très convoitée pose une question simple : ce canapé vaut-il vraiment ce coup de projecteur ?

Canapé 2 places LANDSKRONA : une promo IKEA Family sous la barre des 630 €

La réduction s'inscrit dans une campagne qui court du 10 décembre 2025 au 6 janvier 2026, dans la limite des stocks disponibles. Le tarif Family annoncé inclut l'éco-participation, ce qui reste rare pour un canapé design de ce segment. Pour y avoir droit, il faut simplement être inscrit au programme IKEA Family, une adhésion gratuite qui se fait en quelques minutes en ligne ou en magasin.

En face, le prix catalogue place le LANDSKRONA parmi les canapés 2 places en cuir abordables du marché français. La remise actuelle le fait basculer dans la catégorie des achats plaisir mais raisonnés pour qui veut moderniser son séjour sans viser le très haut de gamme. On parle d'un canapé pensé pour durer, proposé pendant quelques semaines au prix habituel d'un modèle milieu de gamme.

LANDSKRONA gris : design scandinave et format gain de place

Visuellement, le LANDSKRONA joue la carte du style scandinave : lignes droites, dossier bas et assise capitonnée qui structure le volume. La version grise Gunnared, très mise en avant, s'adapte à un intérieur industriel, bohème ou minimaliste sans prendre le dessus. Avec ses 164 cm de large pour 89 cm de profondeur et environ 78 cm de hauteur, il tient dans un studio comme dans un grand salon.

Les zones de contact sont revêtues d'un cuir fleur souple teinté dans la masse d'environ 1,2 mm, moelleux et agréable au toucher, tandis que les parties externes reçoivent un tissu enduit résistant qui imite très bien le cuir. À l'intérieur, mousse haute résilience et fibres de polyester assurent une assise qualifiée de mi‑ferme, qui soutient sans qu'on ait la sensation de s'enfoncer à chaque soirée séries.

Canapé LANDSKRONA 2 places : pour quels intérieurs et quels usages ?

Entre son équilibre entre douceur et maintien et son format compact, le LANDSKRONA vise clairement les salons où l'on vit vraiment : soirées séries, apéros entre amis, télétravail occasionnel. La garantie de 10 ans accordée par IKEA sur la structure et le rembourrage joue ici un rôle de filet de sécurité, surtout pour un canapé de cette gamme de prix. Pour un foyer qui cherche une pièce maîtresse stylée mais pragmatique, ce modèle tombe au bon moment de la saison.