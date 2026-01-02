Ce canapé 3 places Ikea en cuir à 863 € est modulable et ultra cosy, mais à ce prix-là plus pour très longtemps

Janvier s’installe, les soirées rallongent et l’envie de transformer le salon en cocon se fait pressante. Reste un obstacle bien connu : dénicher un canapé 3 places vraiment confortable, en cuir ou aspect cuir, sans dépasser un budget raisonnable.

Chez Ikea, un modèle tire son épingle du jeu en ce début 2026 avec un tarif qui fait lever un sourcil : le canapé VIMLE 3 places Ikea avec appuie-tête passe à 863,20 € pour les membres Ikea Family, au lieu de 1 079 €. Une offre limitée au 6 janvier 2026 qui change clairement la donne.

Canapé VIMLE 3 places Ikea : un cuir design sous la barre des 900 €

Dans cette configuration, VIMLE se présente en version 3 places avec appuie-tête, revêtement noir mêlant cuir pleine fleur GRANN sur les zones de contact et tissu enduit BOMSTAD pour le reste. Le prix public est affiché à 1 079 €, mais il descend à 863,20 € pour les détenteurs de la carte Ikea Family, soit 20 % de remise et 215,80 € d’économie, éco-participation de 25,40 € incluse, entre le 10 décembre 2025 et le 6 janvier 2026.

Côté confort, les coussins d’assise intègrent une mousse haute résilience qui offre un soutien ferme tout en restant accueillant, avec une assise qui reprend sa forme au lieu de se creuser. Les appuie-têtes fournis prolongent le dossier et soulagent la nuque après une journée de travail. Le tout s’accompagne d’une garantie 10 ans, signe que la marque mise sur la durée.

Confort et modularité : un allié pour un salon cosy

Le duo GRANN/BOMSTAD vise un effet haut de gamme sans entretien compliqué. Le cuir pleine fleur se trouve là où le corps touche vraiment le canapé, tandis que le tissu enduit, visuellement très proche du cuir, couvre les autres faces et se nettoie avec un simple chiffon humide. Un atout pour un salon de famille, des animaux qui montent sur le canapé ou des soirées Netflix qui se terminent avec un plateau-repas.

La gamme VIMLE repose sur des modules combinables : ce 3 places peut servir de base, à compléter plus tard avec une méridienne, un élément d’angle ou des places supplémentaires. Ikea propose un outil de conception en ligne pour visualiser ces configurations et adapter le canapé à un petit salon urbain aujourd’hui, puis à une pièce de vie plus vaste demain.

Ce canapé 3 places est-il le bon pour votre salon ?

VIMLE vise celles et ceux qui cherchent un canapé modulable en cuir noir ou aspect cuir, capable de suivre les déménagements et les changements de vie, tout en restant sous la barre psychologique des 900 €. Les canapés 3 places en cuir design franchissent souvent les quatre chiffres, ce qui donne à cette promotion Ikea Family un relief particulier.

Vous voulez un 3 places principal pour un salon cosy.

Vous appréciez l’idée de pouvoir ajouter des modules plus tard.

Vous privilégiez un revêtement facile à nettoyer et garanti 10 ans.

Si vous cochez ces cases, le VIMLE 3 places avec appuie-tête se positionne comme une option solide avant la date butoir du 6 janvier 2026. Ceux qui préfèrent un style capitonné plus scandinave ou un convertible quotidien pourront regarder d’autres références de la marque, mais pour un salon chaleureux et évolutif, ce 3 places à 863,20 € reste l’un des bons plans marquants de ce début d’année.