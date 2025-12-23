ce canapé d’angle ikea 4 places passe sous les 910 € et fait économiser 390 €, mais pas pour tout le monde

Quand les soirées d’hiver s’éternisent et que tout le monde se retrouve au salon, beaucoup constatent la même chose : le canapé paraît soudain trop petit, surtout si le budget ne permet pas de passer sur un modèle XXL design. Dans ce contexte, un grand canapé d’angle IKEA fait beaucoup parler de lui.

Le modèle canapé 4 places LANDSKRONA avec méridienne profite en ce moment d’une réduction massive réservée aux membres IKEA Family, qui fait tomber son tarif largement sous la barre symbolique des 1 000 €. Un bon plan qui vise clairement les familles nombreuses, mais qui réserve quelques surprises intéressantes.

Un canapé 4 places IKEA sous les 910 € pour les salons familiaux

En version 4 places avec méridienne, le LANDSKRONA s’affiche à 909,30 € pour les membres IKEA Family, contre 1 299 € en temps normal, soit une remise de 30 % et environ 390 € d’économie. La promotion court du 10 décembre 2025 au 6 janvier 2026, dans la limite des stocks, et l’adhésion au programme de fidélité reste gratuite.

Face au marché, le positionnement est marqué : un canapé 3 places avec méridienne chez Sweeek tourne autour de 1 099 €, tandis qu’un 3 places convertible chez BUT s’affiche à 899,99 €. Ici, il s’agit d’un véritable canapé familial 4 places, capable d’accueillir quatre adultes sur 320 cm de large, sans sacrifier la place au sol dans un salon moyen.

Canapé LANDSKRONA : format XL, confort et tissu durable

Le LANDSKRONA mesure 320 cm de large, 78 cm de haut et une profondeur modulable de 89 à 158 cm selon la position de la méridienne. L’assise culmine à 44 cm, avec une profondeur de 61 à 128 cm. La mousse haute résilience de 35 kg/m³ pour l’assise, associée à une mousse de 25 kg/m³ pour le dossier et des fibres de polyester, vise un soutien ferme mais confortable sur la durée.

Le revêtement Gunnared, en polyester dont au moins 90 % provient de matières recyclées, a été testé à 55 000 cycles d’abrasion et à une résistance à la lumière de 6 sur 8, soit un niveau compatible avec un usage intensif dans un salon familial. L’entretien reste simple : aspirateur pour la poussière, chiffon légèrement humide pour les petites traces du quotidien.

Modularité, pieds et vérifications avant d’adopter le LANDSKRONA

Ce canapé d’angle modulable joue la carte de la flexibilité : accoudoirs amovibles, méridienne que l’on peut placer à droite ou à gauche selon la pièce, et choix entre pieds en métal ou en chêne massif, vendus séparément mais livrés avec des gaines assorties. La garantie de 10 ans vient compléter ce package pensé pour accompagner plusieurs déménagements et réaménagements.

Avant de se lancer, quelques réflexes restent utiles :