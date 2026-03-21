Ce coffre de rangement à 22 € chez B&M remplace un modèle à 70 € : le détail qui change tout chez vous

À peine 22 € pour un coffre de rangement B&M qui promet de cacher le bazar comme un meuble trois fois plus cher. Entre fiche produit minimaliste et vrai bon plan, ce modèle interroge les budgets serrés.

On ouvre un placard, tout déborde : plaids, jouets, sacs entassés. Beaucoup se promettent de trier, puis renoncent en voyant le prix des meubles de rangement. Chez B&M, enseigne de discount, un produit vient changer la donne : un coffre de rangement B&M vendu un peu plus de 22 €, présenté comme capable de faire le même travail qu’un modèle autour de 60 à 70 €.

Classé en rangement décoratif, ce coffre XXL donne pourtant très peu d’infos : ni dimensions, ni capacité, ni matériau. Il se présente comme un gros volume à juger surtout en rayon. Affiché 22,99 € TTC dans plus de 90 magasins B&M et Babou en France métropolitaine, il intrigue : ce flou suffit‑il vraiment pour rivaliser avec des coffres trois fois plus chers ?

Pourquoi ce coffre de rangement B&M à 22 € séduit autant

Ce coffre de rangement XXL s’adresse à tous ceux qui manquent de place. Familles lassées de ramasser les jouets, locataires de studio qui veulent un rangement au pied du lit, bricoleurs qui empilent outils et accessoires dans le salon : tous cherchent un point de chute unique. Une fois le couvercle fermé, le sol redevient visible et la pièce paraît tout de suite plus calme.

L’argument choc reste le prix. Un peu plus de 22 € quand nombre de coffres similaires se vendent entre 60 et 70 €, cela compte pour un budget famille ou étudiant. B&M propose aussi un coffre ovale à 18 € en promotion début 2026, dans la même logique de rangements abordables. L’idée est claire : offrir un gros volume utile à tarif de discounter, avec des finitions plus simples.

Une fiche produit légère pour un coffre à vérifier en magasin

Sur la fiche en ligne, le produit reste mystérieux : aucune mesure, aucune indication de charge, pas un mot sur le type de bois ou de tissu. L’acheteur doit se fier aux photos puis vérifier en magasin le toucher du revêtement, la solidité des poignées, la façon dont le couvercle se ferme. Pour un usage intensif ou des enfants qui montent dessus, cette étape en rayon devient incontournable.

Pour un rangement domestique classique, ce coffre trouve vite sa place. Dans une chambre, il engloutit vêtements hors saison, couettes et peluches pour libérer les étagères. Dans le salon, il sert de cachette express pour plaids, manettes et jeux vidéo avant l’arrivée des invités. Dans un garage ou une buanderie, mieux vaut limiter les objets lourds et répartir le poids pour ménager le fond.

Quand ce coffre B&M remplace un modèle à 70 €

Les coffres vendus autour de 60 ou 70 € mettent souvent en avant matériaux nobles, charnières amorties, roulettes ou garantie détaillée. Ici, la promesse se concentre sur l’essentiel : un grand volume où l’on fait disparaître le désordre en quelques secondes pour retrouver un intérieur plus apaisé. Pour ceux qui veulent avant tout désencombrer à petit prix, ce coffre B&M peut rendre au quotidien le même service qu’un modèle bien plus sophistiqué.