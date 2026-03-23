Ce cycle de lavage que des millions de Français utilisent par réflexe plombe vos factures et le climat

À chaque lessive, le réflexe du programme 40 °C pèse lourdement sur votre facture et le climat. Et si la bonne température n’était presque jamais celle que vous pensez ?

Devant la machine, la scène est toujours la même : panier qui déborde, bouton que l’on tourne sans réfléchir sur le programme Synthétique 40°C. Ce réglage rassure, donne l’impression de « bien laver ». Pourtant, à chaque cycle, ce réflexe banal entraîne une dépense d’énergie importante, donc une empreinte carbone bien plus lourde qu’on ne l’imagine.

Ce geste automatique vient d’un vieux réflexe : pendant longtemps, on a associé propreté et eau très chaude, presque bouillante. Or nos lessives et nos machines n’ont plus rien à voir avec celles d’hier. Elles lavent très bien à basse température, si bien que ce fameux 40°C est devenu, dans bien des cas, un pur excès.

Pourquoi le cycle 40°C que vous choisissez par défaut fait exploser la facture et le climat

Quand la machine tourne, ce n’est pas le tambour qui consomme le plus, mais la résistance qui chauffe l’eau. Pour passer d’une eau à 15°C à un lavage à 40°C, elle fonctionne à pleine puissance. Les données reprises par l’ADEME indiquent que le chauffage de l’eau représente souvent plus de 80 % de l’électricité utilisée sur un cycle.

Passer ce même lavage à 30°C change tout. Selon l’ADEME, cette simple baisse de 10 degrés permet de réduire d’environ 40 % l’énergie consommée par lessive. Sur une année, un foyer qui lave régulièrement son linge peut économiser jusqu’à 25 euros, sans voir la moindre différence sur la propreté de la plupart des vêtements.

30°C, la température idéale pour laver la majorité de votre linge

Pour le linge du quotidien – t‑shirts, pantalons, pulls, vêtements peu tachés – 30°C suffit largement. Les tambours modernes brassent mieux, et les lessives écolabellisées renferment des enzymes qui s’activent dès les basses températures. Elles délogent les taches courantes et les odeurs de transpiration sans nécessiter d’eau plus chaude, ce qui rend le traditionnel 40°C inutile dans l’immense majorité des cas.

Autre atout du lavage plus doux : il ménage les fibres. À 30°C, les tissus se détendent moins, les couleurs déteignent moins vite et l’élasticité tient plus longtemps. En choisissant un essorage autour de 1200 tours/minute, le linge ressort peu humide, sèche rapidement sur un étendoir et vous évite de faire tourner un sèche‑linge très gourmand en énergie.

Moins chaud, moins de microplastiques : l’autre effet du bon réglage de température

Le réglage de température joue aussi sur la pollution invisible. National Geographic rappelle qu’un seul cycle de lavage de vêtements synthétiques peut libérer environ 700 000 microfibres. Ces particules traversent en partie les stations d’épuration et finissent en mer, où une étude a montré que 63 % des crevettes de mer du Nord contenaient déjà des fibres synthétiques.

Or plus la température est élevée, plus la libération de microplastiques augmente. Adopter 30°C comme base permet donc de réduire à la fois l’énergie consommée et ces rejets, tout en préservant la planète et votre garde‑robe. Les cycles plus chauds gardent leur utilité pour quelques cas ciblés : draps et serviettes à 60°C de temps en temps, couches lavables ou linge vraiment très souillé.