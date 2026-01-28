Ce duo de fauteuils en bouclette, moins cher qu’un pouf en velours, change votre salon cocooning avant fin janvier

Le thermomètre reste bloqué au ras du zéro, le ciel est gris et les soirées à la maison s’enchaînent. En ce 27 janvier 2026, beaucoup rêvent d’un vrai salon cocooning, avec un coin où se blottir sans avoir froid. Problème, après les fêtes, le budget déco s’est pris un sérieux coup et changer de canapé semble hors de portée.

Une piste plus maligne consiste à miser sur deux sièges bien choisis plutôt que de tout remplacer. C’est précisément ce que propose le duo de fauteuils Shella en tissu bouclette blanc, actuellement affiché à –50 % sur sweeek.fr, soit 95,00 € le lot au lieu de 189,99 €. Deux vraies assises cocooning pour moins de 50 € pièce, à shopper avant la fin janvier.

Duo de fauteuils Shella en bouclette : la base d’un salon cocooning pas cher

Dans un intérieur d’hiver, tout se joue sur les matières. La bouclette, avec son effet moutonneux et son grammage de 300 g/m² en polyester, réchauffe immédiatement le regard. En version blanche, elle capte la lumière froide de janvier et illumine le salon, tout en se mariant aussi bien avec un canapé gris qu’un tapis neutre ou des murs colorés.

Le lot Shella adopte une silhouette vintage chic posée sur des pieds en métal noir mat. Chaque fauteuil mesure 57 cm de large, 59 cm de profondeur et 84,5 cm de hauteur, avec une assise à 49 cm idéale aussi pour la table de repas. La mousse polyuréthane de 24 kg/m³ soutient bien le dos, tout en gardant un gabarit léger d’environ 6 kg.

Un bon plan design et confort à -50 % avant la fin janvier 2026

L’assise vaporeuse repose sur une structure solide donnée pour 110 kg. Les pieds réglables limitent les chaises bancales sur les vieux parquets, et le coussin d’assise déhoussable simplifie vraiment l’entretien du blanc. Un lavage ponctuel de la housse et un coup d’aspirateur sur la bouclette suffisent à garder le salon net.

Sur la facture, l’avantage se voit tout de suite. Le lot de deux fauteuils passe de 189,99 € à 95,00 €, soit une remise de 50 % et environ 47,50 € par assise. Le modèle affiche une note de 4,7 sur 5 basée sur 47 avis, une garantie de deux ans et, sur sweeek.fr, la livraison offerte dès 250 € d’achats.

Moins cher qu’un pouf en velours : le duo qui change l’ambiance du salon

Le calcul devient encore plus parlant face à d’autres sièges tendance. Un pouf fauteuil Kingston en velours côtelé vert sauge, repéré chez Maisons du Monde, coûte 124,99 € hors promo et 99,99 € après une réduction de 20 %, pour une seule place. Avec Shella, deux fauteuils complets avec dossier structuré reviennent moins cher qu’un unique pouf en velours.

Reste à leur trouver la bonne place pour profiter du confort sans saturer l’espace. Un fauteuil peut se glisser près d’une fenêtre, sur un grand tapis moelleux, avec une petite table basse et une lampe douce pour un coin lecture. Le duo fonctionne aussi très bien autour de la table de salle à manger ou dans une chambre, associé à des plaids épais, des coussins généreux et des tonalités beige, terracotta ou chocolat.