Ce meuble 2-en-1 supprime le bureau encombrant : l’astuce des décorateurs pour un télétravail invisible au salon

Alors que le télétravail gagne du terrain en France, le bureau classique étouffe de plus en plus les petits salons. Comment les décorateurs le font-ils disparaître derrière une simple bibliothèque ?

Une journée de télétravail qui commence, et c’est tout le salon qui se transforme : ordinateur sur la table, câbles qui serpentent, piles de dossiers à côté des magazines. Le fameux bureau classique, lourd et imposant, finit souvent par casser l’ambiance chaleureuse de la pièce de vie.

En France, le télétravail est pourtant bien installé : selon l’Insee, 22 % des salariés du privé télétravaillent au moins une fois par mois et bénéficient en moyenne d’environ 1,9 jour par semaine. Reste une question très concrète à la maison : comment garder un vrai poste de travail sans vivre en permanence « au bureau » dans son salon ?

Quand le bureau classique étouffe le salon des télétravailleurs

Le grand meuble de bureau, avec son plateau massif et ses tiroirs, grignote les mètres carrés et attire le bazar : stylos, feuilles, chargeurs. Ce coin sérieux jure face à un décor pensé pour la détente, surtout dans un petit appartement où chaque mètre compte. Un rapport de la Dares publié en mars 2025 rappelle que le télétravail peut créer un brouillage entre vie professionnelle et vie privée, précisément quand le travail reste visible partout.

Parallèlement, de grandes entreprises poussent leurs équipes à revenir sur site pour recréer du lien. Andy Jassy, directeur général d’Amazon, décrit ce qu’il attend du bureau physique : « Nous constatons qu’il est plus aisé pour nos employés d’apprendre, de concevoir, de se former et de renforcer notre culture ; collaborer, échanger et inventer sont plus simples et plus efficaces ; enseigner et apprendre les uns des autres est plus facile ; et les équipes ont tendance à être mieux connectées les unes aux autres. », explique-t-il, cité par BNP Paribas Real Estate. Pour beaucoup d’actifs, le modèle hybride s’impose donc : quelques jours au travail, quelques jours chez soi, avec un besoin urgent de pose bouton « off » à domicile.

La bibliothèque avec bureau intégré, le bureau fantôme des décorateurs

Face à ce casse-tête, les décorateurs plébiscitent une astuce 2-en-1 : la bibliothèque avec bureau intégré. L’idée est simple mais bluffante. Au milieu des étagères, une tablette plus profonde se transforme en plan de travail, parfois fixe, parfois escamotable avec un abattant. Fermée, la zone ne montre qu’une rangée de livres et d’objets déco : le coin télétravail invisible est né.

Pour rester confortable, cette étagère-bureau se place à environ 73 à 75 cm du sol, avec 40 à 50 cm de profondeur, largement suffisants pour un ordinateur portable et quelques dossiers. Un plateau en bois massif – chêne ou pin – apporte solidité et chaleur. Inutile de commander du sur-mesure hors de prix : on peut tout à fait adapter une bibliothèque existante en ajoutant une planche plus large fixée par des équerres robustes.

Mode d’emploi pour un coin télétravail totalement invisible au quotidien

Derrière cette idée, tout se joue sur le camouflage. Une petite encoche au fond du plateau laisse passer les câbles vers une multiprise cachée derrière le meuble. Les chargeurs, la souris et les accessoires se glissent dans de jolies boîtes en rotin ou en lin, les dossiers se rangent dans des boîtes alignées aux côtés des livres. L’ordinateur, lui, se glisse à plat derrière une porte de caisson ou entre deux grands livres d’art. En fin de journée, un petit rituel aide à fermer symboliquement le bureau :

éteindre l’écran et la lampe fixée sous l’étagère,

ranger le laptop et les papiers dans leurs boîtes ou tiroirs,

refermer l’abattant ou repousser la tablette, puis remettre en avant un bel objet déco.