Ce plaid en fausse fourrure chez Action transforme le salon en cocon chic pour moins de 18 €, mais pas pour longtemps

Le thermomètre chute, les soirées s’éternisent et le canapé devient le QG de l’hiver 2026. Beaucoup veulent transformer leur salon en refuge douillet sans gros travaux ni dépenses excessives. Entre envie de douceur, de joli textile et portefeuille en convalescence après les fêtes, la solution tient parfois dans un simple accessoire posé sur l’accoudoir.

Le plaid revient alors immanquablement sur le devant de la scène : on le ressort dès que quelques degrés disparaissent, mais son image de "plaid de mamie" tout moche à acariens en freine plus d’un. L’envie, en réalité, est double : rester bien au chaud et obtenir ce fameux salon cocooning qu’on voit partout, sans dépasser la barre des 20 euros.

Un plaid premium Action qui change l’ambiance du salon

Dans les rayons textiles de Action, un plaid premium attire en ce moment toutes les attentions. Proposé à 17,95 €, soit environ 7,12 €/m², il affiche des dimensions confortables de 140 x 180 cm. De quoi couvrir confortablement une personne sur le canapé ou servir de couverture d’appoint au lit, avec une surface pensée pour limiter les courants d’air.

Conçu en fausse fourrure polyester, il mise sur un toucher très doux et une chaleur enveloppante, tout en restant simple à vivre. Les coloris neutres, Beige ou Taupe, s’intègrent quasiment partout. En résumé, ce modèle aligne plusieurs arguments clés :

format 140 x 180 cm pour canapé et lit ;

matière chaude et moelleuse, agréable à utiliser ;

lavage à 30 °C, sans sèche-linge ni repassage.

Du plaid de mamie au cocon cosy ultra chic

Un plaid occupe visuellement beaucoup d’espace, il peut sublimer un canapé comme le rendre fatigué. Les modèles vieillissants, ternes ou trop chargés finissent souvent relégués au rang de "plaid moche" qu’on cache au fond d’un panier. Avec ses teintes sobres et sa texture épaisse, le modèle Action donne au salon un aspect plus soigné, presque hôtelier, sans effort particulier.

Posé en jeté sur l’accoudoir, plié au carré sur le dossier ou déployé au pied du lit, ce plaid premium apporte volume et relief. La fausse fourrure capte la lumière, crée une impression immédiate de cocon cosy et accompagne les longues soirées films. Chaque membre de la famille peut s’y envelopper, tout en profitant d’un textile lavable qui ne reste pas des années sans passer en machine.

Un bon plan déco à 17,95 € qui pourrait ne pas durer

Affiché à moins de 18 euros chez Action, ce plaid se place sur un créneau très compétitif pour la literie et les textiles de maison. Des plaids en fausse fourrure de taille comparable se vendent souvent deux à trois fois plus cher dans des boutiques spécialisées. Ici, le client paie surtout la matière agréable et l’effet visuel, sans surcharge sur l’étiquette.

Le contexte de janvier, marqué par le froid et un budget serré après les fêtes, rend ce type de bon plan particulièrement recherché. Comme pour beaucoup d’arrivages décorations chez Action, les stocks restent limités et les modèles prisés disparaissent vite des rayons. Reste à choisir la teinte : Beige pour fondre le plaid dans la déco, ou Taupe pour souligner davantage le relief du canapé.